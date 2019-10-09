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09.10.2019 15:00
Рубрика: Спорт

Ледяхов: "Спартаку" нужен более опытный тренер, чем Тедеско

Текст: Артур Нанян
Бывший футболист и тренер московского "Спартака", трехкратный чемпион России в качестве игрока Игорь Ледяхов в беседе с корреспондентом "РГ" поделился своими мыслями относительно возможного назначения Доменико Тедеско наставником "красно-белых".
Претендент на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско. Фото: Антон Денисов/РИА Новости Претендент на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско. Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Претендент на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско. Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Тедеско - этот тот человек, который нужен "Спартаку"?

Игорь Ледяхов: Если честно, я не знаю этого тренера. Наслышан только о его работе в Германии, но он только полтора сезона работал в бундеслиге. Это очень мало, чтобы составить какую-то картину.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Не смущает, что ему всего 34 года?

Игорь Ледяхов: Хотелось бы более опытного наставника, потому что "Спартак" - это другая история. Здесь нужно быть психологически быть готовым к такому давлению. И чем моложе специалист, тем ему труднее.

А важно - иностранец или свой?

Игорь Ледяхов: Сейчас "Спартак" хорошо бы тренировать иностранцу. Потому что свой слишком много понимает, читает прессу. А иностранец не обращает на всю эту шумиху большого внимания. И в каком-то смысле ему легче работать.

Были разговоры о Валерии Карпине применительно к "Спартаку".

Игорь Ледяхов: Карпин работает в "Ростове", ему там хорошо. Тут и добавить нечего.

Нет ощущения, что сезон для "Спартака" в премьер-лиге потерян? Команда отстает от еврокубковой зоны на 11 очков.

Игорь Ледяхов: В нашем чемпионате такая плотность, что можно выиграть несколько матчей и резко подняться. Но, согласен, в этом сезоне "Спартаку" будет сложно влезть в группу лидеров. Думаю, все надежды на Кубок. Вот там есть шансы на титул.

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