LegalTech - не вопрос погони за трендами, а систематическое повышение качества работы компании

Технологии сегодня не оставляют шансов бизнесу остаться в тени, неизбежно меняя социальную, профессиональную и бизнес-среду. На стыке технического и гуманитарного образования появляются принципиально новые профессии, прослойка случайных и неэффективных кадров легко автоматизируется, а личная вовлеченность отводится тем, чей функционал так и не будет подвластен технологиям. Особенно ярко такая тенденция стала очерчиваться в юридической сфере. В преддверии международной конференции Skolkovo LegalTech. BlackEdition, которая состоится 29 ноября в "Сколково", адвокат, кандидат юридических наук, партнер и руководитель практики Особых поручений (Sensitive Matters) Коллегии адвокатов Pen&Paper Екатерина Тягай рассказала, как юрист может стать полноценным бизнес-партнером, при помощи каких LegalTech-решений специалисты в области права могут повысить эффективность компании и почему внедрение технологий не должно стать самоцелью.

- Как бы Вы оценили роль LegalTech-решений в капитализации и повышении эффективности работы компании?

- Такие решения позволяют компаниям, прежде всего, сократить лишние расходы на сотрудников с низкой квалификацией, функционал которых может быть (и уже часто оказывается) легко автоматизирован. Это дает возможность одновременно повысить уровень требований к тем работникам, без личного участия которых в ключевых процессах не обойтись. Таким образом, в компании устраняется прослойка случайных и лишних людей и формируется сильное профессиональное сообщество, что ощутимо влияет на рыночную привлекательность бренда. Все это в совокупности с LegalTech-решениями повышает эффективность работы, снижает риск мелких ошибок из-за человеческого фактора, а также экономит время для концентрации сил всей команды в работе над действительно важными задачами.

- Есть мнение, что LegalTech позволит юристам превратиться из тех, кто знает наизусть статьи кодексов и ловко жонглирует ими, в настоящих партнеров по бизнесу, соавторов стратегических решений. А осознает ли бизнес сегодня потребность в таких специалистах? Готово ли бизнес-сообщество переосмыслить роль юриста?

- Юридическое сообщество очень разрознено, трудно ответить за всех. Как партнер в юридическом бизнесе и одновременно человек, много лет связанный с академической средой, я постоянно наблюдаю две, казалось бы, взаимоисключающие проблемы: "перепроизводство юристов" и нехватку кадров. С той лишь оговоркой, что дефицит ощущается именно в квалифицированных специалистах, которые не просто исполнительны и образованы, но креативны, находчивы, не ленивы, в необходимой степени способны на риск и готовы брать на себя ответственность. Именно такие люди могут стать соавторами стратегических решений и вырасти в настоящих партнеров. Потребность в них была всегда и продолжает возрастать по мере отмирания примитивных задач, выполнение которых обходится фактически без участия людей, в том числе благодаря LegalTech.

- Востребованы ли решения LegalTech в b2c-секторе? Есть ли перспективы автоматизации у системы оказания юридических услуг населению?

- Клиенты и доверители по-прежнему в массе своей настороженно относятся к LegalTech. В их представлении автоматизация определенных процессов создает риск обезличивания, отсутствия индивидуального подхода, невнимательности к конкретной проблеме или задаче. Обращаясь к консультанту, клиент нередко сам не знает, что именно ему нужно, и ждет личного доверительного общения, позволяющего общими усилиями сформулировать и задачу, и решение. Этим LegalTech в консалтинге отличается от LegalTech в госуслугах, где автоматизация, напротив, очень благодарно и радостно воспринимается теми, кто хочет нажать на кнопку и получить результат. Тем не менее, я в этом вопросе настроена оптимистично. Во-первых, клиенты очень разные: от частных лиц с очень приватными вопросами до бизнеса, который и сам стремится автоматизировать многие процессы, поэтому охотно обращается за помощью в этом к консультантам, адекватно воспринимая быстрые и эффективные LegalTech-решения. Во-вторых, сами эти решения вовсе не предполагают поточности или отсутствия кастомизированного подхода. Поэтому в b2c-секторе просто важно эту идею донести и продемонстрировать, как автоматизация одних процессов позволяет сосредоточиться на других - как раз зачастую и играющих решающую роль в помощи клиенту.

- Вы - юрист "по Особым поручениям". Расскажите, как развитие цифровых технологий, появление новых инструментов автоматизации юридических процедур отразилось на специфике Вашей работы?

- Практика Особых поручений (Sensitive Matters), которую я создала в КА Pen & Paper, - единственная в своем роде в России. Она сосредоточена на работе с доверителями, которые приходят к адвокату с очень деликатными задачами в области семейного и наследственного права, авторских и смежных прав, а также прав на предметы искусства. Мы занимаемся защитой чести, достоинства и репутации, профессиональных и личных интересов спортсменов, звезд шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков. Это означает, прежде всего, что нам постоянно приходится работать с очень личной информацией, и наши доверители должны быть уверены в безукоризненном соблюдении конфиденциальности на всех этапах общения и адвокатского производства. Это обеспечивает адвокатская тайна и в помощь ей применяются цифровые инструменты сбора, систематизации и хранения данных, а также их защиты от несанкционированного доступа. Кроме этого, работа адвокатов и консультантов почти постоянно связана с биллингом, поэтому на рынке активно развиваются различные LegalTech-продукты, направленные на повышение прозрачности и достоверности сведений, используемых в расчетах с доверителями. Естественно, в нашей практике очень важна и автоматизация в области судопроизводства - даже электронный доступ к сведениям на сайтах судов уже сильно облегчает и ускоряет работу адвокатов.

- У вас очень широкий диапазон направлений. Семейное право, сопровождение профессиональной деятельности спортсменов, защита интеллектуальной собственности и сопровождение сделок в арт-бизнесе, защита чести, достоинства и деловой репутации - в какой из этих областей LegalTech наиболее востребован?

- Цифровые решения в широком смысле востребованы во всех направлениях. Понятно, что IP и art law предполагают постоянную работу не только с базами данных, но и активное использование цифровых инструментов при проведении экспертиз. Это же, кстати, нередко относится и к семейно-наследственным спорам. Защита чести, достоинства и репутации, особенно если их нарушения связаны с публикациями в Telegram-каналах или на интернет-сайтах, требуют одновременно и технического, и юридического понимания того, как устроены электронные ресурсы, кому принадлежат права на них, а также кто является ответственным за опубликование и распространение порочащих сведений. Не исключаю, что со временем на рынке появятся полноценные LegalTech-инструменты, системно решающие данные задачи.

- Расскажите о продуктах LegalTech, которые применяет или самостоятельно разработала Pen & Paper? Как они трансформировали вашу практику?

- Мы в Pen & Paper внимательно следим за развитием продуктов на рынке LegalTech и вынуждены отметить, что этот рынок развивается по-прежнему довольно хаотично и на волнах хайпа. Со своей стороны, безусловно, мы думаем о разработке и последующем применении LegalTech-продуктов и для этого профессионально анализируем потребности наших доверителей в различных отраслях и областях практик. Для нас важно, чтобы высокотехнологические решения не просто были очередной лендинг-страницей с красивыми картинками или нарядной упаковкой для давно известных инструментов, а действительно становились механизмами эффективной и быстрой помощи в решении сложных юридических задач. Именно поэтому мы не спешим заявлять о своих продуктах до того, как они будут окончательно нами протестированы и апробированы.

Главный принцип работы с LegalTech для нас - не цифровизация ради цифровизации, а поиск оптимальных решений в интересах доверителей, и в этих целях - готовность к техническим изменениям любой сложности.

- Бюрократия - извечная проблема России. Впрочем, сегодня о бюрократии говорят и применительно к транснациональным корпорациям. На Ваш взгляд, может ли развитие новых технологий стать первым шагом к решению этих проблем?

- Первым шагом к искоренению бюрократии на любом уровне является реальная, а не гипотетическая готовность к принятию системных последовательных решений, часть из которых - административные и экономические, часть - кадровые, часть - чисто технические. Безусловно, развитие технологий в этом играет огромную роль, поскольку существенно снижает человеческий фактор, влияющий как на скорость процессов, так и на их чистоту и прозрачность. Проблема, часто идущая рука об руку с бюрократией и во многом проистекающая из нее, - это коррупция. Поэтому минимизация числа посредников и участников в процессах, которые вполне могут быть автоматизированы, - серьезный шаг в борьбе с обоими негативными явлениями. Это же позволяет, как мы уже говорили, сосредоточить профессиональные силы людей на действительно значимых задачах.

- С какими из зарубежных рынков сравним российский рынок юртеха по объему и разнообразию продуктов? Есть ли на российском рынке уникальные продукты?

- Россия в смысле LegalTech находится на уровне многих европейских стран - относясь к новым решениям одновременно и с любопытством, и с известной опаской, и с готовностью полноценно адаптировать отдельные продукты в широком обороте. Это, в частности, иллюстрировала волна событий, сопровождавших развитие и юридическое осмысление технологии блокчейн и возможных форм ее применения. После информационного бума и попытки повсеместно "внедрить" блокчейн-продукты и их суррогаты наступила другая стадия - соотнесения этих инструментов с принципами работы и возможностями правовой системы, а дальше - значительно более спокойная, не такая шальная и яркая, но все еще планомерно ведущаяся работа по гармонизации норм законодательства в соответствии с уже произошедшими в общественных отношениях изменениями.

Уникальные продукты, созданные российскими специалистами или просто появившиеся в России, увы, далеко не всегда остаются на российском рынке именно по тем причинам, которые я обозначила выше. Многие азиатские страны, например, значительно гибче и быстрее реагируют на появление новых технологий. А для интересных бизнес-продуктов в зарубежных юрисдикциях создаются благоприятные налоговые режимы, что тоже привлекает технологические стартапы и инвесторов.

- В связи с развитием юридических технологий возникают новые профессии, такие как "менеджер по юридическим операциям" или "инженер по юридической автоматизации". Откуда в бизнес приходят такие специалисты?

- Такие специалисты рождаются на стыке гуманитарного и технического образования, однако чаще все же приходят в бизнес из IT. Именно поэтому многие юридические университеты сегодня начали задумываться о введении базовых дисциплин, повышающих техническую грамотность, а также об открытии специальных магистерских программ для подготовки специалистов подобного рода.

Пресс-служба Skolkovo LegalTech. Black Edition:

E-mail: pressa@ipquorum.ru

Справочная информация:

Skolkovo LegalTech. Black Edition ─ третья крупнейшая международная конференция о трансформации бизнеса в эпоху LegalTech. Главная цель конференции - сформировать прогрессивное community тех, кто принимает стратегические решения и определяет вектор развития бизнеса. Мероприятие посвящено новой роли современных юристов в стратегиях развития компаний с учетом внедрения высокотехнологичных решений в правовую среду. На площадке Skolkovo LegalTech. Black Edition соберутся владельцы бизнеса, главы технологических, юридических и консалтинговых компаний, представители власти и институтов развития.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1800). В 2017 году выручка компаний-участников "Сколково" составила 79 млрд рублей, совокупная выручка за 8 лет существования проекта достигла 250 млрд рублей. В стартапах работает около 30 тыс. человек, из них более 5 тыс. на территории "Сколково". Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы "Сколково" является исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ "Сколково" за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию около 500 тыс. кв. м. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится.

IPQuorum - международный коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей (ЕАКОП) с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом. Комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Собственные программы и площадки IPQuorum:

IPQuorum.Innovation - на ежегодном международном форуме технологических предпринимателей "Открытые инновации";

IPQuorum.Culture - на Санкт-Петербургском международном культурном форуме;

IPQuorum.Economy - на Петербургском международном экономическом форуме;

IPQuorum.LegalTech - на международной конференции Skolkovo LegalTech (Россия и СНГ).

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.

Флагманским проектом, реализуемым под брендом IPQuorum, является Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности. Он ежегодно проводится в особой экономической зоне - Калининградской области.

Forbes Russia - российская версия финансово-экономического журнала, одного из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Политика Forbes Russia в области реализации различных мероприятий основывается на популярности, стабильности и элитарности бренда. Forbes является признанным экспертом в экономической и репутационной оценке компаний и отдельных бизнес-личностей на рынке. С помощью своих мероприятий Forbes Russia формирует устойчивую и успешную повестку дня в бизнес-сообществе. Имея безупречную деловую репутацию, Forbes Russia обеспечивает своим клиентам репутационное позиционирование, экспертное мнение и полезный нетворкинг в бизнес-среде, результаты которых приводят к увеличению узнаваемости бренда, повышению стоимости компании на рынке и росту доходности компании клиента.

Ассоциация IPChain создана в 2017 г. Соучредители - фонд "Сколково", ВОИС, НИУ ВШЭ, РСП, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), РАО, УПРАВИС, банк "Новый век". Задача - создание всесторонних условий для перехода сферы интеллектуальной собственности на качественно новый уровень и формирование цифрового рынка путем реализации проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. Проект является унифицированным решением, открывающим возможности сотрудничества с представителями разных отраслей экономики. Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, Европейской Legal Tech Ассоциации ELTA (European Legal Technology Association) и FLIP (Future Law Innovation Programme) Сингапурской академии права (SAL).

Федерация интеллектуальной собственности - общественная организация, созданная с целью координации деятельности обществ по коллективному управлению и формирования эффективной и прозрачной системы защиты авторских и смежных прав.

Федерация призвана обеспечить соблюдение интересов российских правообладателей и объединить усилия профессионального сообщества для решения проблем, связанных с развитием механизма коллективного управления и оптимизацией законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности.

Среди основных задач ФИС - выработка рекомендаций относительно работы обществ по коллективному управлению, взаимодействие с органами государственной власти и международными объединениями в области интеллектуальной собственности, а также просветительская деятельность и проведение мероприятий, направленных на информирование населения о нормах текущего российского законодательства об авторских и смежных правах, повышение уровня правовой культуры и социальной ответственности отечественных бизнес-структур.