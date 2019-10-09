Лидер КНДР посетил военную ферму

Лидер КНДР посетил ферму, расположенную на территории воинской части. Ким Чен Ын не появлялся на публике почти месяц, что встревожило жителей Северной Кореи.

На ферме политик призвал применять в работе высокотехнологичные подходы. "Единственное, на что мы можем положиться - это сила науки и технологий", - подчеркнул глава государства.

По его мнению, необходимо приложить максимум усилий для выработки эффективных методов ведения сельского хозяйства в горных и неплодородных местностях. Ким Чен Ын еще раз напомнил, что ученые и инженеры определяют развитие страны.