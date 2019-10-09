Mail.ru Group, Alibaba и "Мегафон" запустили совместное предприятие для e-commerce

Компании Mail.ru Group и "Мегафон" совместно с китайской Alibaba Group и Российским фондом прямых инвестиций объявили о завершении процесса создания совместного предприятия.

Согласно официальному сообщению, в рамках партнерства будут осуществляться "интеграция ключевых российских потребительских интернет-платформ и платформ электронной торговли и запуск ведущего совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ".

Сайт Лондонской фондовой биржи уточняет, что совместное предприятие ориентировано на сервисы электронных платежей и финансовую доступность.

Компания Payment JV будет заниматься модернизацией сервисов цифровых платежей и поддержкой электронной коммерции в России. Mail.ru Group переведет в новое предприятие активы VK Pay и "Деньги Mail.ru".

"Работа над созданием СП велась на протяжении всего прошлого года и теперь официально завершена", - заявил глава Mail.ru Group Борис Добродеев.