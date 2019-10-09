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09.10.2019 20:08
Рубрика: Власть

Матвиенко: РФ предложит МПС меры защиты парламентариев от санкций

Текст: Галина Мисливская

Российские сенаторы планируют внести на рассмотрение Межпарламентского союза (МПС) несколько предложений, в том числе - по защите парламентариев от необоснованных санкций и ограничений. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос журналистов о предстоящей 141-й ассамблее МПС в Белграде (Сербия).

"Мы будем настойчиво проводить тему недопустимости санкций для парламентариев, визовых ограничений их работы", - сказала она, добавив, что позиция России находит поддержку у иностранных парламентариев.

Фото: РИА Новости.
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"В первую очередь у руководства МПС - по этому поводу были сделаны два заявления председателя организации, - а также у большинства делегаций стран, входящих в состав Межпарламентского союза", - напомнила глава Совфеда.

В ходе предстоящей в Белграде ассамблеи МПС предполагается внести резолюцию "Парламентарии против односторонних санкций: во имя демократии и прав человека", сообщила глава СФ. "Уверена, что эту инициативу поддержат члены Межпарламентского союза. В этом случае документ будет подготовлен уже к осени следующего года", - сообщила Валентина Матвиенко.

Кроме того, по линии исполкома МПС будет обсуждаться возможность создания рабочей группы по вопросам применения политических санкций - для мониторинга ситуации с санкциями и ограничениями, предложения мер по их по их недопущению, отметила сенатор.

Также в Белграде парламентарии обсудят декларацию МПС о парламентской дипломатии, в которой содержатся тезисы о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств и недопустимости применения санкций против парламентариев.

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