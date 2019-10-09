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09.10.2019 15:45
Рубрика: Власть

Матвиенко считает обоснованными штрафы для Facebook и Google

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации считает нормальной практикой наказание иностранных интернет-компаний и СМИ за нарушение законодательства других стран. Так она прокомментировала журналистам инициативы о штрафах для Google и Facebook за несоблюдение российского закона о выборах.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Ранее в Центризбиркоме заявили о нарушениях со стороны американских интернет-гигантов. По мнению замглавы комиссии Николая Булаева, многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google в день выборов 8 сентября можно расценить как вмешательство во внутренние дела РФ. Такого же мнения придерживается Роскомнадзор. А в Госдуме сообщили о разработке поправок, предусматривающих ответственность иностранных ресурсов.

Фото: iStock
В Госдуме предлагают ввести большие штрафы за вмешательство в дела РФ

"Любое государство должно иметь набор инструментов влияния на те зарубежные компании, которые нарушают правила", - полагает Матвиенко. При этом, добавила она, наказание должно быть соразмерно тем мерам, которые применяются к российским журналистам за рубежом.

"Речь идет о выработке правил игры для международных корпораций, в особенности интернет-корпораций, работающих в виртуальном пространстве, и регулировании их деятельности в соответствии с национальными законодательствами. Такая работа ведется во всех государствах", - отметила она.

В то же время глава Совфеда обратила внимание на необходимость диалога с иностранными компаниями, чтобы те не нарушали российское законодательство.

Власть Работа власти Внутренняя политика Компании Информационные технологии Facebook Компании Информационные технологии Google Законодательная власть Совет Федерации Законодательная власть Госдума
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