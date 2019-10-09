Медведев, Хачанов, Рублев поборются за титул в Москве

Стартующий в конце недели традиционный международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" будет особенным. Во-первых, он будет юбилейным - 30-м по счету. Во-вторых, пройдет на новом месте. В-третьих, соберет сильный состав участников.

Напротив последнего, очень важного пункта можно смело ставить галочку, даже несмотря на то, что с соревнований снялись травмированная экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп и чешка Петра Квитова, которая квалифицировалась на Итоговый турнир года и сосредоточится на подготовке к нему.

Но остались еще две теннисистки из десятки лучших - украинка Элина Свитолина (3) и голландка Кики Бертенс (7). В мужской сетке топ-теннисисты по рейтингу - это россияне: Даниил Медведев (4) и Карен Хачанов (9). В список тех, кто "взбудоражил весь мир своими результатами", президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев на вчерашней пресс-конференции также включил Андрея Рублева (35).

Хачанову, между прочим, предстоит защищать титул. Так же, как и Дарье Касаткиной.

Для российских теннисистов победа на московском турнире всегда мечта, а уж если она сбывается, то нет игрока счастливее. Дело в том, что у всех есть свои, очень добрые и теплые воспоминания об этих соревнованиях. Например, у нашей олимпийской чемпионки Елены Дементьевой, которая выиграла титул в 2007 году, одолев в финале Серену Уильямс.

- Даже не верится, что 30 лет турниру. Он особенный, любимый, домашний. Спросите у любого российского игрока. Сначала мы просто прибегали на трибуны посмотреть на звезд тенниса, потом мечтали выйти в качестве болбоя на корт, потом стать участниками и победить, - сказала Дементьева на пресс-конференции, посвященной старту Кубка Кремля. - На турнир всегда приятно возвращаться. Это показатель уровня организации.

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Елена, конечно, вспоминает про корты "Олимпийского", который закрыли на ремонт. А юбилейный турнир пройдет в ледовом дворце в Крылатском. Подготовить инфраструктуру оказалось не так просто, но организаторы справились. Конькобежцам, фигуристам, командам по русскому хоккею нашли и оплатили другие тренировочные базы. На велотреке уложили четыре тренировочных корта, а на ледовой арене, расположенной в 600 метрах, - главный корт. Между двумя объектами будет курсировать специальный транспорт. Тарпищев заверил, что, учитывая столичные температуры, автобусы будут ходить без задержек и участникам не придется мерзнуть на улице.

- Любая жалоба, любое недовольство теннисистов - это минус нам, организаторам, - сказал Шамиль Анвярович. - Но московский турнир четырежды признавался лучшим. Доверие у ATP и WTA к нам высокое, поэтому они приняли предложенные нами условия.