Медведев пообещал поддерживать агропромышленный комплекс России

Правительству предстоит сделать еще многое, чтобы отечественное сельское хозяйство стало высокотехнологичным, продуктивным и конкурентоспособным, поэтому, пообещал премьер-министр Дмитрий Медведев, поддержка агропромышленного комплекса будет продолжена.

Глава кабинета министров открыл в среду 21-ую Российскую агропромышленную выставку "Золотая осень". В преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - отмечается во второе воскресенье октября - он от души поблагодарил людей, которые работают на земле. Их труды в эти дни представлены на разных площадках по всей столице, а на Красной площади Москвы развернули большой гастрономический фестиваль. Главной площадкой выставки остается ВДНХ, куда свою продукцию и проекты привезли наши сельхозпроизводители из 50 регионов, а также 77 иностранных компаний, заинтересованных в сотрудничестве с российскими компаниями.

Программа выставки, подчеркнул председатель правительства, становится с каждым годом все более насыщенной. Дискуссии ведутся уже не только о результатах и урожаях, об обеспечении продовольственной безопасности страны, но больше о крупных проектах и приоритетах. Так, со следующего года начнется реализация новой государственной программы развития сельских территорий, в рамках которой на селе продолжится строительство жилья, социальной инфраструктуры, газификация населенных пунктов. "В общем, стараться делать все, чтобы на селе жить было не менее комфортно, чем в городе, - заявил Медведев, - хотя это и требует больших затрат и серьезных усилий".

Продолжается значительная государственная поддержка непосредственно аграриев. Многие из механизмов, доказавших свою эффективность, будут сохранены, пообещал премьер. В частности, банковские кредиты по льготной ставке. От новых форм поддержки - неделю назад вступила в силу льготная ставка НДС на реализацию фруктов и ягод - тоже ждут эффекта.

- Мы, безусловно будем оказывать поддержку агропромышленному комплексу и дальше, - заверил Дмитрий Медведев, - тем более что нам предстоит еще многое сделать, чтобы сельское хозяйство в нашей стране стало высокотехнологичным, продуктивным и, конечно, конкурентоспособным.