Медведев пообещал поддерживать агропромышленный комплекс России

Новости

Можно ли ездить на "прогнившем" автомобиле 14:01
Шотландия нанесла России рекордное поражение на Кубках мира по регби 13:56
Запредельные условия: экстремальные испытания АК-201 сняли на видео 13:53
С космодрома "Байконур" запустили ракету-носитель "Протон-М" 13:51
Цивилизацию майя обвинили в изменении климата 13:51
В Беларуси началась регистрация кандидатов в сенаторы 13:42
В Петербурге детям запретят посещать опасные квесты 13:40
Уральцы предложили "разгонять" солнечные батареи фотонными частицами 13:38
Экс-мэр Миасса ответит в суде за покупку дорогого детсада 13:35
СМИ: Анкара просит игнорировать новости о начале турецкой операции в Сирии 13:30
Nissan отзывает в России почти 162 тысячи автомобилей 13:25
НАТО посоветовали сменить тактику из-за новых российских подлодок 13:21
Jeep Cherokee и Peugeot 208 оказались "хорошистами" Euro NCAP 13:00
В реанимацию попал бывший мэр Назрани 12:58
В Роспотребнадзоре рассказали об изменении требований к качеству воды 12:54
Фигуранты дела о пожаре на шахте в Соликамске получили сроки 12:51
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ 12:51
В Дзержинске неизвестный сбил девочку и скрылся с места ДТП 12:47
Смоленские ветераны отдохнут в санаториях за счет Союзного государства 12:41
В янтаре найдены "плесневые свиньи" возрастом 30 миллионов лет 12:37
В Алуште экс-полицейского осудили на восемь лет за серию взяток 12:29
У посетителя кафе в центре Москвы украли сумку с 30 тысячами евро 12:27
В Иркутске из-за пневмонии и ОРВИ на карантин закрыли гимназию 12:17
Соцработница из Карелии получила 14,5 года за убийство инвалидов 12:17
Россияне оценили уровень стресса и психологических перегрузок 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
09.10.2019 12:30
Рубрика: Власть

Медведев пообещал поддерживать агропромышленный комплекс России

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Александр Корольков
Правительству предстоит сделать еще многое, чтобы отечественное сельское хозяйство стало высокотехнологичным, продуктивным и конкурентоспособным, поэтому, пообещал премьер-министр Дмитрий Медведев, поддержка агропромышленного комплекса будет продолжена.

Глава кабинета министров открыл в среду 21-ую Российскую агропромышленную выставку "Золотая осень". В преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - отмечается во второе воскресенье октября - он от души поблагодарил людей, которые работают на земле. Их труды в эти дни представлены на разных площадках по всей столице, а на Красной площади Москвы развернули большой гастрономический фестиваль. Главной площадкой выставки остается ВДНХ, куда свою продукцию и проекты привезли наши сельхозпроизводители из 50 регионов, а также 77 иностранных компаний, заинтересованных в сотрудничестве с российскими компаниями.

Дмитрий Патрушев рассказал депутатам о ситуации в сельском хозяйстве

Программа выставки, подчеркнул председатель правительства, становится с каждым годом все более насыщенной. Дискуссии ведутся уже не только о результатах и урожаях, об обеспечении продовольственной безопасности страны, но больше о крупных проектах и приоритетах. Так, со следующего года начнется реализация новой государственной программы развития сельских территорий, в рамках которой на селе продолжится строительство жилья, социальной инфраструктуры, газификация населенных пунктов. "В общем, стараться делать все, чтобы на селе жить было не менее комфортно, чем в городе, - заявил Медведев, - хотя это и требует больших затрат и серьезных усилий".

Продолжается значительная государственная поддержка непосредственно аграриев. Многие из механизмов, доказавших свою эффективность, будут сохранены, пообещал премьер. В частности, банковские кредиты по льготной ставке. От новых форм поддержки - неделю назад вступила в силу льготная ставка НДС на реализацию фруктов и ягод - тоже ждут эффекта.

- Мы, безусловно будем оказывать поддержку агропромышленному комплексу и дальше, - заверил Дмитрий Медведев, - тем более что нам предстоит еще многое сделать, чтобы сельское хозяйство в нашей стране стало высокотехнологичным, продуктивным и, конечно, конкурентоспособным.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика АПК Правительство Председатель Правительства Господдержка АПК РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Анкара просит игнорировать новости о начале турецкой операции в Сирии
В Совфеде объяснили смысл блокировки пользователей почты и мессенджеров
Песков назвал "рецидивом старого" доклад Сената США о влиянии РФ
Российский союз туриндустрии нашел замену Турции
Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17