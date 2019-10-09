Мексиканский сказочник: Гильермо дель Торо - 55

Мексиканского режиссера весь мир обожает за фильмы, наполненные - пусть иногда и пугающей - сказочной атмосферой и невероятной красоты монстрами. Гильермо дель Торо приехал покорять Голливуд из Мексики и надолго там задержался. В день рождения режиссера вспоминаем его самые известные фильмы.

"Хребет дьявола"

Согласно определению режиссера, "Хребет дьявола" должен был стать первым фильмом трилогии, в которую вошли бы фильмы "Лабиринт фавна" и "3993" (однако запуск последнего так и не состоялся). За основу сюжета дель Торо взял популярную серию комиксов испанского художника Карлоса Хименеса "Паракуэльос". Действие фильма так же разворачивается на исходе Гражданской войны в Испании, а главным героем вновь становится ребенок, не по годам рано столкнувшийся с трудностями. И, разумеется, не обошлось и без мистики, вдохновленной японскими хоррорами прошлого столетия…

"Хеллбой: Герой из пекла"

Супергеройский фильм по комиксам Майка Миниолы, вышедший на экраны в 2004 году, снискал положительные отзывы критиков и зрителей. История красного чертенка Хеллбоя, появившегося из ада, не отличается достоверностью с самого начала - здесь и Григорий Распутин, который помогает немцам во время Второй мировой войны, и ЦРУ (которое, кстати, основано только в 1947 году), и демоны, обладающие невероятным могуществом…

Фильм цепляет неповторимой атмосферой, юмором, экшном и, разумеется, игрой Рона Перлмана (Хеллбой). Дель Торо, который стал фанатом краснокожего героя после выхода первого комикса Миньолы, взял на себя озвучку юного Хеллбоя, демона Саммаэля и главы отряда нацистов Кройнена.

"Лабиринт фавна"

Человеку, не знакомому с мрачной стилистикой дель Торо, может показаться, что картина "Лабиринт фавна" - фэнтези для детей. Однако с первых же минут фильма зритель погружается в страшную испанскую сказку об ужасах гражданской войны. И потому, в первую очередь, это фильм о мужестве ребенка, который слишком рано сталкивается с жестокой реальностью. В фильме ей противопоставлен сказочный мир - убежище, доступное лишь тому, кто пройдет испытания древнего существа Фавна, охраняющего лабиринт. В 2007 году фильм стал одним из немногих фильмов-фэнтези за всю историю проведения церемонии Оскар, представленным в номинации лучший фильм на иностранном языке.

"Багровый пик"

Гильермо дель Торо, вдохновленный некогда экранизацией "Грозового перевала" Уайлера, создал щедрый на визуальные красоты готический кинороман. Фильмом ужасов мистическую работу режиссера, рассказывающую о том, что женщины могут быть сильнее и коварнее мужчин, назвать сложно. Дель Торо заглядывает в пучину человеческой души и находит в ней темную бездну.

И вновь режиссер не скрывает своей страсти к инфернальным существам, насекомым, причудливым изобретениям или новым мирам, одним из которых становится поместье Шарпов, где разворачивается действие фильма. С приходом зимы он утопает в кровавых снегах. Говорят, дело в глине, проступающей на поверхность, но ни единая душа не рискует ступить на ледяной склон… кроме Эдит (Миа Васиковска), влюбленной в меланхоличного и таинственного незнакомца (Том Хиддлстон), живущего в древних стенах со своей сестрой.

"Форма воды"

Любви покорны все… виды. Сюжет "Формы воды" близок еще одной картине, рассказывающей о временах противостояния США и СССР "Тварь из Черной Лагуны". Впрочем, в фильме дель Торо все наоборот: настоящим чудовищем становится красавец, работающий на секретную службу, а загадочная амфибия превращается в беспомощного пленника. И незаметная девушка Элайза (Салли Хокинс) отважно решается на спасение полюбившегося ей монстра. Гильермо дель Торо рассказывал, что "Форма воды" - сложнейший фильм, за который он когда-либо брался. Зато зрители получили красивую и трогательную сказку, главным героем которой становится монстр - беззащитный представитель меньшинств, на сторону которых всегда вставал дель Торо. В 2018 году картина получила премию "Оскар" как лучший фильм года.