Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Жители мексиканского Лас-Маргаритас учинили расправу над своим мэром Хорхе Луисом Эскандоном за то, что тот не выполнил обещание о ремонте местных дорог.

Градоначальника заставили ощутить несовершенство местного дорожного покрытия "на собственной шкуре". Причем в самом прямом смысле.

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль. В социальных сетях появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, как по улице едет пикап, к которому привязан человек, лежащий спиной на асфальте.

Полицейские задержали около трех десятков нападавших, из них 20 человек получили травмы.