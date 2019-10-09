Михаил Эскиндаров, ректор Финансового университета при правительстве РФ.

Всероссийский экономический диктант направлен на то, чтобы повысить интерес молодого поколения к экономике. "Российская газета" пишет, что в стране прошла эта крупная общеобразовательная акция, результаты которой объявят после 30 октября. Диктант написали более 100 тысяч человек по всей России, а также в Таджикистане, Молдавии, Монголии и Белоруссии.

Хочу отметить, для молодежи это в первую очередь очень нужные и новые знания, участники тщательно готовились к диктанту, изучали основы экономики. Быть может, кто-то из ребят даже проникся этим предметом и будет продолжать им заниматься углубленно.

А для нашего университета диктант весьма важное событие, ведь в нем участвовало более 500 школьников. Мы надеемся, что многие из них потом станут нашими абитуриентами, придут к нам учиться. Я, кстати, смотрел на этих учеников, у них очень заинтересованный взгляд. Они прогулялись по университету, заглянули на некоторые наши кафедры, надеюсь, что диктант привлечет в вуз талантливых ребят.

К слову, сейчас по всей стране проходит акция "Повышение финансовой грамотности" в целом. А финансовая грамотность - составная часть экономической грамотности. Быть может, диктант будет способствовать подкованности наших граждан, избавит их от ошибок, когда они совершают ту или иную финансовую операцию.

Экономический диктант в основном написали школьники, хотя присутствовали и студенты. А вот тем, кто постарше, признаюсь, сделать это было бы сложновато. Для них хорошо бы было придумать упрощенный вариант проверки: что-то типа небольших лекций, может быть, какие-то простые деловые игры, без углубления в сложные термины. Например, такие, где специалисты доступно будут объяснять, что такое кредит, что произойдет, если вовремя его не вернуть. Ведь понятно, что многим не хватает денег на насущные нужды, и они влезают в финансовую кабалу, не учитывая, что кредит придется обслуживать. Хорошо, если наших граждан на таких ликбезах заранее предупредят, что прежде, чем идти в банк, они должны хорошенечко взвесить свои возможности.

Такой диктант все-таки дело молодых! Это испытание, проверка знаний, а старшее поколение не всегда хочет их демонстрировать в отличие от молодежи, которая не комплексует по этому поводу.

Полагаю, что участие в диктанте убережет студентов и школьников от мошенников, во всяком случае сократит количество тех, кто попал к ним на удочку.

К большому сожалению, преступники сейчас очень хорошо подготовлены и используют все новые и новые инструменты для мелкого воровства и крупных хищений. Поэтому необходимо постоянно предупреждать людей о мошеннических действиях со стороны недобросовестных людей.