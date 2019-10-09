Миллер рекомендовал Украине определиться с объемом закупок газа из РФ

Украина должна установить объемы будущих закупок российского газа по прямому контракту. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с Уполномоченным Федерального Правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

По словам Миллера, после этого можно будет определиться с пропускной способностью газотранспортной системы, которую "Газпром" будет готов поддерживать на российской территории для подачи газа в направлении Украины.

Пока же Украина пытается добавить положения Третьего энергетического пакета ЕС в свое законодательство.

В "Гзапроме" отмечают, что это необходимо сделать к 1 января 2020 года. Если Киеву это не удастся, то продление договора о транзите российского газа возможно только на нынешних условиях.