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09.10.2019 13:15
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд снизил срок фигуранту дела о применении насилия к росгвардейцам

Текст: Иван Петров
Московский городской суд в среду на заседании постановил смягчить на год - с 3 до 2 лет колонии - назначенное районным судом наказание участнику несогласованной с властями акции Ивану Подкопаеву. Молодому человеку вменили часть 1 статьи 318 Уголовного РФ "применение насилия в отношении представителя власти". В обвинительном заключении говорится, что Подкопаев распылил газ из баллончика в сторону полицейских и росгвардейцев, обеспечивавших безопасность во время несанкционированной акции протеста в центре Москвы 27 июля.
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Согласно решению Мосгорсуда, приговор суда первой инстанции изменяется - осужденному окончательно назначается наказание в виде 2 лет колонии общего режима.

Судья пояснила, с чем связано снижение срока. "Признать смягчающим обстоятельством возмещение ущерба", - сказала судья Елена Лаврова.

Приговор Даниле Беглецу оставлен в силе

Выступившая в суде в качестве свидетеля мать Подкопаева рассказала, что ее сын возместил двум потерпевшим полицейским компенсацию за причиненный вред - по 15 тысяч рублей каждому. Кроме того, по ее словам, он перечислил 10 тысяч рублей в благотворительный фонд "Подари жизнь" дабы "загладить вину перед обществом".

При этом позиция самого молодого человека при рассмотрении апелляционной жалобы кардинально изменилась - он попросил оправдать его в связи с отсутствием вины в содеянном. На судебном заседании он отказался от ранее данных им признательных показаний. "Мои действия были продиктованы защитой своих гражданских прав. Я отказываюсь от своей прежней позиции о признании вины", - заявил осужденный.

В свою очередь гособвинитель просил оставить приговор без изменений, назвав его "законным и обоснованным".

Напомним, виновным 25-летнего Подкопаева признал 3 сентября Тверской районный суд Москвы. Подкопаев тогда признал вину, слушания поэтому проходили в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей. Судом и следствием было установлено, что 27 июля Иван Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии. В результате действий обвиняемого двое военнослужащих получили химические ожоги слизистой глаз.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Суд признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме

Прокуратура запрашивала для подсудимого 3 года и 4 месяца колонии общего режима. Тверской суд приговорил его к трем годам.

Ранее столичные суды уже приговорили к реальным срокам четверых участников прошедших в конце лета в Москве несанкционированных акций. За нападения на силовиков Евгений Коваленко получил 3,5 года, Кирилл Жуков - три года, Данила Беглец - два года.

Блогер Владислав Синица получил пять лет колонии по обвинению в экстремизме за сообщение в социальной сети, в котором он призвал к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.

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