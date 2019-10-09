В Континентальной хоккейной лиге в среду прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Один из самых любопытных поединков состоялся в Челябинске, где местный "Трактор" принимал московское "Динамо".

Руководство "Динамо" мечтает о победе в Кубке Гагарина. Но пока команде до этого очень далеко. Фото: РИА Новости

В столичном клубе летом сменилось руководство, а вот главный тренер остался прежний. Мэтр отечественного тренерского цеха Владимир Крикунов неплохо поработал в прошлом сезоне, когда довел команду до второго раунда плей-офф, так что прощаться с ним причин вроде бы не было. Другой вопрос, что методы Владимира Васильевича, прямо скажем, специфические. Как представитель старой школы, он славится тем, что дает игрокам тяжелейшие нагрузки во время сборов. Когда-то эта тактика считалась единственно верной. Сейчас же, как показывают примеры других специалистов, совсем не обязательно делать из игроков "всепогодных терминаторов", чтобы брать титулы.

Начало нынешнего сезона в этом смысле показательно. Измученное легендарными баллонами и прочими упражнениями из арсенала тяжелоатлетов "Динамо" не бежит. Многие хоккеисты играют явно ниже своих возможностей. Общий весьма высокий уровень исполнителей позволяет "бело-голубым" находиться на плаву и набирать очки. Но после неплохого в целом старта команда явно впала в кризис.

Жесткие методы работы Крикунова вызывают много вопросов, ведь результата нет

После трех поражений подряд заговорили об отставке Крикунова, но уверенная победа над "Автомобилистом" (4:1), с которой началось выездное турне, страсти вроде бы успокоила. Как выяснилось, ненадолго. Далее динамовцы уступили в Новосибирске "Сибири" (0:1), а теперь не взяли ни одного очка в Челябинске. Хотя были к этому близки. Пропустив дважды к 47-й минуте, "бело-голубые" в середине третьего периода использовали шанс, который им представился после удаления Сергея Терещенко. Капитан гостей Шипачев отставание сократил, а вскоре Чайковски сделал счет равным - 2:2. Но за две с небольшим минуты до сирены защитники гостей не удержали Косова, который оформил дубль - 3:2 в пользу "Трактора".

Это поражение стало для "Динамо" пятым в шести последних матчах. Команда возвращается домой и, не исключено, оргвыводы все-таки последуют. По крайней мере если в ближайшее время будет объявлено об отставке Крикунова, удивляться этому точно не стоит.

Другие результаты дня: "Куньлунь" - "Нефтехимик" - 2:1, "Салават Юлаев" - "Барыс" - 1:2. Остальные матчи завершились после подписания номера.