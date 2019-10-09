Москвичи не отключались от снабжения газа после аварии в Перовском проезде

На месте аварии пассажирского автобуса, врезавшегося в стену жилого дома в Перовском проезде, утечка газа локализована, жители пострадавшего дома не отключались от снабжения газом. Об этом "РГ" сообщила заместитель гендиректора по связям по связям с общественностью Дарья Распопова.

Как рассказали в Мосгазе, в 19:59 в Центральное диспетчерское управление компании поступила заявка о повреждении настенного газопровода по адресу: Перовский проезд, д. 35, стр. 3.

Оперативная бригада Мосгаз прибыла на место, где установила повреждение настенного газопровода в результате столкновения автобуса с жилым зданием. В настоящее время ситуация находится под контролем, запорные устройства перекрыты, утечка газа локализована.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Угрозы населению нет, москвичи от газоснабжения не отключаются. Эвакуация жильцов не производилась.