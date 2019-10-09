Не менее 77 человек в масках задержаны в Гонконге

В Гонконге за ношение масок на митингах задержали 77 человек. Они попали под стражу за нежелание сотрудничать и неповиновение требованию снять маску. Данный запрет начал действовать в городе с пятого октября, чтобы выявить скрывающих лица зачинщиков беспорядков.

Нарушителям грозит тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).

Демонстрации в Гонконге продолжаются уже четыре месяца. Сначала жители мегаполиса протестовали против закона об экстрадиции подозреваемых на материковый Китай, затем вышли на улицы из-за поведения полиции на митингах. Всего за это время было задержано 2300 человек, передает РИА Новости. Запрет на ношение масок спровоцировал еще одну волну беспорядков.