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04.10.2019 06:33
Рубрика: В мире

В Гонконге начнет действовать запрет на ношение масок

Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA
Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA

С 5 октября в Гонконге начнет действовать запрет на ношение масок в общественных местах. Нововведение в первую очередь касается участников демонстраций и публичных мероприятий. Тем, кто нарушит запрет, грозит тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов.

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Напомним, в мегаполисе уже третий месяц продолжаются беспорядки, которые часто перерастают в столкновения демонстрантов с полицией. Участники акций протеста выступают против нового закона об экстрадиции, который позволит выдавать правонарушителей материковому Китаю.

Несмотря на решение главы администрации Гонконга отказаться от данной инициативы, беспорядки продолжаются. Радикалы устраивают погромы на станциях метро, кидают в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. При этом идентифицировать зачинщиков беспорядков сложно, поскольку все они скрывают лица масками.

В мире Восточная Азия Китай
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