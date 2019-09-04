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04.09.2019 17:18
Рубрика: В мире

Власти Гонконга пошли на уступки протестующим

Текст: Екатерина Забродина

На официальном портале правительства специального административного региона Гонконг опубликовано сообщение от имени его главы Кэрри Лам. Она сообщила о решении отозвать из парламента спорный законопроект, "чтобы полностью снять озабоченность общественности".

Фото: EPA.
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Напомним, что из-за документа, разрешавшего выдавать Пекину подозреваемых в совершении преступлений, в Гонконге вспыхнули беспорядки, продолжающиеся уже более трех месяцев. Госпожа Лам также объявила, что власти поддержат работу Независимого комитета по рассмотрению жалоб на действия полиции. "Обещаю, что правительство будет серьезно следить за выполнением рекомендаций в докладах комитета", - говорится в заявлении.

Как объявила Лам, с этого месяца главные должностные лица Гонконга "обращаются к общественности с просьбой начать прямой диалог". Кроме того, она собирается пригласить "лидеров общин, экспертов, представителей научного сообщества, чтобы они самостоятельно проанализировали глубинные проблемы в обществе и дали правительству рекомендацию по их решению".

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