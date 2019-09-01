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01.09.2019 01:38
Рубрика: В мире

Полиция задержала 40 участников беспорядков в Гонконге

Фото: REUTERS/TYRONE SIU Фото: REUTERS/TYRONE SIU
Фото: REUTERS/TYRONE SIU

Полиция задержала 40 участников беспорядков в Гонконге. В субботу сразу в нескольких районах мегаполиса состоялись несанкционированные акции протеста противников закона об экстрадиции.

Фото: REUTERS/THOMAS PETER
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Демонстранты перекрывали дороги, кидали в стражей порядка кирпичи и бутылки с зажигательной смесью. В ход также пошли металлические прутья и химическая жидкость. В парке Виктория агрессивно настроенных молодых людей остановил только предупредительный выстрел в воздух.

На станции метро Prince Edward радикалы крушили все на своем пути, вступали в конфликт с пассажирами и кидали в них разные предметы. Власти предупредили жителей и гостей города, что три станции метро в воскресенье будут закрыты по соображениям безопасности и в связи с причиненным ущербом.

Протесты в Гонконге продолжаются уже почти три месяца. Участники митингов требуют отменить закон об экстрадиции, позволяющий выдавать преступников, осужденных в Гонконге, пекинским властям.

В мире Восточная Азия Китай
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