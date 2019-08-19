Почти два миллиона человек вышли на протесты в Гонконге

Более 1,5 миллиона человек приняли участие в акциях протеста, прошедших в минувшее воскресенье в Гонконге. Точную цифру организаторы назвать не смогли, так как считали демонстрантов волонтеры.

Протесты начались в парке Виктория (они были одобрены властями), но затем демонстранты все равно прошли по городским улицам. Столкновений с полицией не было, передает издание The South China Post.

Акции протеста в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Сначала местные жители выступали против закона об экстрадиции, который позволил бы правоохранительным органам отправлять людей в другие части Китая. Но со временем демонстранты стали привлекать внимание к гораздо более широкому спектру вопросов. В начале прошлой недели рротестующие нарушили работу аэропорта Гонконга. Залы вылетов и прилетов оккупировали тысячи человек, недовольных властями. Были отменены сотни рейсов.