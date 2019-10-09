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09.10.2019 03:57
Рубрика: В мире

Недовольные мэром мексиканцы привязали его к пикапу

Мэр города в Мексике пострадал в результате "акта возмездия". Жители, недовольные работой главы администрации муниципалитета Лас-Маргаритас, перешли от слов к делу.

Мексиканцы устроили беспорядки во время марша памяти

Они привязали чиновника к пикапу и проволокли по нескольким улицам. К счастью, на пути "машины смерти" оказались сотрудники полиции. Мэр Хорхе Эскандон получил необходимую медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.

Как пишет ТАСС, глава администрации обещал жителям построить дорогу, но так и не сделал этого, несмотря на многочисленные просьбы. Терпение людей лопнуло, и в населенном пункте начались беспорядки. В ходе столкновений с полицией пострадали 11 человек, еще около 30 - были задержаны.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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