Недовольные мэром мексиканцы привязали его к пикапу

Мэр города в Мексике пострадал в результате "акта возмездия". Жители, недовольные работой главы администрации муниципалитета Лас-Маргаритас, перешли от слов к делу.

Они привязали чиновника к пикапу и проволокли по нескольким улицам. К счастью, на пути "машины смерти" оказались сотрудники полиции. Мэр Хорхе Эскандон получил необходимую медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.

Как пишет ТАСС, глава администрации обещал жителям построить дорогу, но так и не сделал этого, несмотря на многочисленные просьбы. Терпение людей лопнуло, и в населенном пункте начались беспорядки. В ходе столкновений с полицией пострадали 11 человек, еще около 30 - были задержаны.