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09.10.2019 19:20
Рубрика: Общество

Нобель у вашего уха

Нобелевская премия по химии присуждена за литийионные батареи
Текст: Наталия Ячменникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(7986)
В среду были названы Нобелевские лауреаты по химии: премия присуждена американцу Джону Гуденафу, британцу Стэнли Уиттингэму и японцу Акире Йосино за разработку литийионных батарей. "Эти легкие, перезаряжаемые и мощные батареи используются сейчас везде. Они могут сохранять значительное количество энергии из возобновляемых источников - от солнца и ветра", - заявил Нобелевский комитет.
Литийионные батареи, за разработку которых получили Нобелевскую премию по химии Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингэм и Акира Йосино (фото на экране), произвели революцию в нашей жизни. Фото: REUTERS Литийионные батареи, за разработку которых получили Нобелевскую премию по химии Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингэм и Акира Йосино (фото на экране), произвели революцию в нашей жизни. Фото: REUTERS
Литийионные батареи, за разработку которых получили Нобелевскую премию по химии Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингэм и Акира Йосино (фото на экране), произвели революцию в нашей жизни. Фото: REUTERS

Любопытно, что один из лауреатов - Джон Гуденаф фигурировал в прогнозе, который сделал журнал Химического общества США Chemical & Engineering News. По мнению издания, премию мог получить или этот ученый, или кто-то еще, занимавшийся созданием литийионных батарей. И эксперты, что называется, попали в точку. А вот Акира Йосино еще в 2013 году за исследование и создание литийионных аккумуляторов для информационных и коммуникационных устройств, электрических и гибридных транспортных средств стал лауреатом премии "Глобальная энергия".

Фото: Claudio Bresciani/TT News Agency/via REUTERS
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Среди других кандидатов на Нобель по химии назывались ученые, исследования которых связаны с ДНК, редактированием генома человека, созданием металлоорганических каркасов... Но мы, если честно, очень ждали, что в Международный год Периодической таблицы Менделеева в списке лауреатов окажется российский ученый Юрий Оганесян, специалист в области экспериментальной ядерной физики, академик РАН. Он соавтор открытия целого ряда тяжелых элементов таблицы Менделеева. И второй ученый в мире, при жизни которого его именем назван химический элемент: 118-й - оганесон. Кстати, уже нынешней осенью российские ученые вместе с зарубежными коллегами начнут эксперименты по получению нового, 119-го элемента. В планах 120-й и 121-й.

Напомним: размер Нобелевской премии - 9 млн шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

Комментарий

Академик Алексей Хохлов, вице-президент РАН:

Вы со мной говорите по мобильному телефону? Так вот, в вашем мобильнике стоят литийионные батарейки. Литийионные батареи произвели революцию в нашей жизни. Их используют везде - от мобильных телефонов до компьютеров и электрокаров.

Я считаю, это обоснованное, хорошее решение Нобелевского комитета. Премия присуждена за вполне земные достижения, которые используют все люди. Своей работой лауреаты заложили основы современного общества, основанного на мгновенном обмене информацией между людьми. Во-первых, батарейки стали более миниатюрными. Во-вторых, они служат более длительный срок. Более экологически безопасны. То есть фактически были найдены устройства, которые более удачны, чем используемые до эры литийионных батарей.

Сейчас уже идут разработки батарей следующего поколения. Но то, что за литийионные присуждена Нобелевская премия, мне кажется, очень заслуженно.

В России многие надеялись, что Нобель по химии получит Юрий Оганесян - за открытие новых элементов...

Достижения в области синтеза новых трансурановых элементов, которые ведутся в Дубне под руководством Юрия Цолаковича, безусловно, заслуживают Нобелевской премии. И будем надеяться, что в следующие годы она будет получена.

Цифры и факты

В 1901-2018 годы премия присуждалась 110 раз (в 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940-1942 годах академикам не удавалось найти достойного кандидата).

23 раза премия была разделена между двумя лауреатами и 24 раза - между тремя.

Средний возраст лауреатов премии по химии - 58 лет. Самый молодой лауреат - Фредерик Жолио (35 лет), самый пожилой - 85-летний американец Джон Фенн.

Единственным, кто получил две Нобелевские премии по химии (в 1958 и 1980 годах), был английский биохимик Фредерик Сенгер.

Еще двое получили по две Нобелевские премии по различным дисциплинам - Мария Кюри (по физике в 1903 году и по химии в 1911 году) и Лайнус Полинг (по химии в 1954 году и премию мира в 1962 году).

Среди отечественных ученых только один лауреат премии по химии: Николай Семенов, награжденный в 1956 году за исследования в области механизма химических реакций.

Общество Наука Нобелевская премия
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