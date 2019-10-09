Новостройки обяжут сдавать с социальной инфраструктурой

Ввод жилья в эксплуатацию по итогам 2019 года составит 75-80 млн квадратных метров. Об этом рассказал на "Правительственном часе" в Госдуме вице-премьер РФ Виталий Мутко. Но мало просто сдать жилье - необходимо обеспечить его социальной инфраструктурой, обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты готовы разработать поправки, которые не позволят селить граждан в "бетонные коробки" без школ, поликлиник и садиков. Также в нижней палате намерены запретить "втыкать" дома в и без того перегруженную инфраструктуру.

Министр и депутаты обсудили выполнение национального проекта "Жилье и городская среда", который позволит миллионам россиян значительно улучшить свои жилищные условия. Задача - до 2024 года увеличить объем ввода нового жилья до 120 млн кв. метров в год и при этом избежать появления обманутых дольщиков, расселить аварийный фонд.

"Когда у нас прекратится застройка микрорайонов, где отсутствуют школы, поликлиники, детские сады, отсутствуют скверы, места для отдыха горожан?" - обратился к министру с вопросом от всех думских фракций председатель Госдумы. Мутко сообщил, что стандарт комплексной застройки, предусматривающий возведение социальной инфраструктуры, уже принят. Правда, сейчас он носит рекомендательный характер. "С 2021 года мы его будем делать обязательным", - заверил зампред правительства. Причем проектам, которые реализуются по такому стандарту, государство будет отдавать приоритет при подписании соглашений о софинансировании, добавил он.

Вячеслав Володин в ответ отметил, что для введения стандарта комплексной застройки целесообразно принять федеральный закон. Подзаконных актов может быть недостаточно. "Бывает так, что жилье сдают, а средства на школу и поликлинику ищите сами, - объяснил спикер. - А те, кто решения принимал, их уже нет". В связи с этим целесообразнее принять закон, который перед регионами поставит четкую задачу, считает он. В результате "к 2021 году не будет микрорайонов, где не строятся садики и школы".

Кроме того, необходимо обязательно "закрепить" в каждом сдаваемом микрорайоне помещение под опорный пункт участкового полицейского, а также обеспечить его жильем, добавил председатель ГД.

В законе о комплексной застройке также следует прописать требование подводить к домам газ, свет, воду, дороги. Все это позволит перейти от сдаваемых бетонных коробок к стандартам городов будущего, считает Володин. Он заверил, что депутаты инициируют внесение законопроекта, о котором идет речь.

И еще одна важная тема - нельзя "втыкать" дом в уже существующий микрорайон. "Давайте примем решение запретить точечную застройку, - предложил председатель ГД, - чтобы высотки, с одной стороны, не уродовали исторические центры… Сохраним, просто, наши города".

С другой стороны, продолжил он, на эти высотки не рассчитана та инфраструктура, которая есть в микрорайоне. "Ни вода, ни дороги, ни транспортное сообщение, нет мест в детских садах рядом с этими высотками, нет мест в школах, поликлиниках. Но они у нас растут, а почему растут?" - обратился к министру спикер.

Вполне реально выполнить планы по новостройкам, но надо быть уверенными, что "люди будут защищены федеральным законом от этой точечной застройки, уродующей города, от этих серых схем, проблем, которые нам несет этот подход и рвачество", резюмировал спикер.

Госдума согласилась с его предложением подготовить проект постановления по решению вопросов комплексной застройки и точечного строительства. Депутаты собираются согласовать подходы с кабмином - чтобы до конца года инициировать эти законопроекты. Для решения этих вопросов планируется создать рабочую группу, в рамках которой планируется обсудить с кабмином широкий спектр вопросов в жилищной сфере, включая и проблему обманутых дольщиков. Вице-премьер ответил согласием. Он заверил, что при реализации нацпроекта правительство будет учитывать и указанные стандарты, и необходимое регулирование деятельности застройщиков.