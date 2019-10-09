Новые льготы ожидают пассажиров Союзного государства на железной дороге

Новый термин, который станет сопровождать предложения при продаже железнодорожных билетов в кассах Беларуси с 10 октября, может добавить комфорта большинству путешественников, полагают в БЖД. А все дело в том, извещает БЕЛТА, что местное транспортное руководство приняло решение реализовать билеты на ряд маршрутов в Союзное государство по системе динамического ценообразования.

Прежде всего, уточняет агентство, это коснется международных линий Полоцк-Москва, Брест-Москва, а с 25 октября - поезда Гомель-Москва (с учетом группы Брест-Москва). Правда, проездные документы с применением подобного тарифа в международном сообщении будут продаваться только в купейные вагоны и СВ. Данный проект, пояснили агентству, который реализуется совместно с Российскими железными дорогами, направлен "на повышение привлекательности пассажирских перевозок и снижение тарифной нагрузки на пассажиров".

Что касается критериев, которые будут учитываться при формировании тарифа, то, прежде всего, это - уровень процента занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроки приобретения проездных документов пассажирами. Проще говоря, по мере роста процента заполняемости вагона стоимость проезда будет постепенно возрастать.

При этом, пояснили агентству в БЖД, пересчет коэффициента занятости мест в вагоне и стоимости проезда будет осуществляться в онлайн-режиме при каждом новом оформлении или возврате билета. Новая система, подсчитали эксперты, позволит пассажирам при заблаговременном планировании поездки оформить проездные документы со скидкой до 25 процентов в зависимости от маршрута следования. Например, при оформлении билета в купейный вагон по маршруту Минск-Москва отправлением 8 декабря 2019 года стоимость проезда со скидкой составит почти 3 420 российских рублей.

А при приобретении билета за пять дней и менее до отправления поезда предусмотрена надбавка к стоимости проезда в среднем от 4 до 9 процентов, которая также варьируется в зависимости от процента занятых мест в вагоне.

Источник в БЖД обратил внимание агентства и на тот факт, что при формировании стоимости проезда в указанных поездах в период применения динамического ценообразования не действуют скидка/надбавка в зависимости от сроков продажи проездных документов. Не распространяется действие динамического тарифообразования и при проезде организованных групп пассажиров, предупреждает агентство.