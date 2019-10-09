Офис Valve обокрали. Half-Life 3 не пострадала - разработка в безопасности

32-летний мужчина в течение длительного периода воровал вещи из штаб-квартиры компании Valve, известной по таким сериям игр как Half-Life, Portal и Left 4 Dead. Об этом пишет Polygon.

Воришку удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения. Для своих черных дел он использовал дверь на пожарную лестницу, которая никогда не закрывалась, и проникал на технический этаж. Там находились предметы, подготовленные к различным турнирам и другим мероприятиям.

В общей сложности он смог утащить более 15 ноутбуков, несколько консолей Nintendo Switch, а также 15 игр для Xbox One и 23 игры для PlayStation 4. Кроме того, среди похищенного были старые рекламные материалы и памятные вещи о разработке игр издателя.

Награбленное преступник реализовывал в сети магазинов GameStop и смог выручить за все 336 долларов (почти 22 тысячи рублей). Valve же указывает общую сумму ущерба как 40000 долларов (около 2,5 млн. рублей).

В полицейских отчетах ни разу так и не всплыло название Half-Life 3. Забавный комментарий по этому поводу дал представитель местных правоохранительных органов: "Если вы скажете мне, что это как-то связано с парнем, который украл единственную существующую копию Half-Life 3, я заплачу".