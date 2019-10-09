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09.10.2019 19:50
Рубрика: В мире

Киеву веры нет

Парламент Нидерландов расследует роль Украины в крушении малайзийского "Боинга"
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(7986)
Несмотря на откровенное сопротивление правительства, парламент Нидерландов поддержал требование некоторых депутатов к кабинету министров провести расследование роли Украины в крушении малайзийского "Боинга" MH17. Самолет был сбит над Донецкой народной республикой в июле 2014 года. Главный вопрос, которым задаются парламентарии, - почему Киев не закрыл свое воздушное пространство и позволил лайнеру пролететь над территорией, где велись военные действия?
Парламент Нидерландов рассчитывает, что дополнительное расследование прояснит ответственность Киева за трагедию с рейсом MH17. Фото: REUTERS Парламент Нидерландов рассчитывает, что дополнительное расследование прояснит ответственность Киева за трагедию с рейсом MH17. Фото: REUTERS
Парламент Нидерландов рассчитывает, что дополнительное расследование прояснит ответственность Киева за трагедию с рейсом MH17. Фото: REUTERS

Как рассказал на страничке в Twitter один из инициаторов начала расследования депутат от партии "Христианско-демократический призыв" Крис ван Дам, парламент единогласно поддержал предложение подать правительству соответствующее требование. "Воспоминания уходят, данные теряются. Это расследование важно для тех, кто скорбит, кто хочет узнать, можно ли было что-нибудь предотвратить", - цитирует ван Дама издание NL Times. Отчитываться о результатах расследования властям надо будет перед нижней палатой парламента. Однако таким инициативам народных избранников Нидерландов рады далеко не все.
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Так, например, крайне "пресно" об инициативе парламентариев высказался глава нидерландского МИДа Стефан Блок, который отметил, что расследование не обещает быть легким, потому что надо будет сотрудничать с Россией. Вероятно, если бы не единодушный настрой парламентариев, министр снова встал бы на защиту Украины, как это делал прежде. К примеру, в 2018 году несколько оппозиционных партий уже требовали возложить хотя бы частичную вину за инцидент с малайзийским "Боингом" на Киев. Но тогда Блок в письме, обращенном к нижней палате парламента, утверждал, что, по мнению правительства, нет никаких юридических причин считать Украину причастной к крушению лайнера.

В Амстердаме всеми способами пытаются доказать причастность России к инциденту и до сих пор отказывались изучать иные версии событий. Однако, по словам депутата Европарламента и лидера голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Баудет, существует немало доказательств того, что самолет сбили украинские военные, а расследование трагедии, унесшей жизни 298 человек, было проведено необъективно. Не верит в причастность России и пострадавшая сторона - Малайзия. Как заявлял премьер Махатхир Мохамад, он так и не увидел достаточных оснований для обвинения Москвы, а некоторые результаты расследования и вовсе кажутся ему неправильными.

Это расследование важно для тех, кто скорбит, кто хочет узнать, можно ли было что-нибудь предотвратить

Еще в 2015 году нидерландский Совет безопасности постановил, что Киев должен был закрыть воздушное пространство над зоной конфликта в Донбассе. Если бы он это сделал, "Боинг" выбрал бы другой маршрут из Амстердама в Куала-Лумпур и трагедии не произошло, отмечали в совете. О том, что украинские власти виновны в произошедшем, писал и немецкий журналист Флориан Ретцер. Именно он обратил внимание общественности на поведение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который так и не принял решения по иску от семей погибших в катастрофе немцев. Родные жертв тогда обвинили украинские власти в преступной халатности. По мнению Ретцера, суд не рассматривал дело по существу, чтобы дождаться момента, когда о неудобном для Киева иске все забудут.

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