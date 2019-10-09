Перенесено время начала трех матчей футбольной Премьер-лиги

Российская Премьер-лига (РПЛ) перенесла начало трех встреч 14-го и 15-го туров, сообщается на официальном сайте организации.

Изменения были внесены по просьбе участников еврокубков, которые в конце октября проведут матчи групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Так, столичное дерби между ЦСКА и "Динамо" (27 октября) в рамках 14-го тура стартует не в 14.00, а в 16.30. В тот же день "Зенит" отправится в гости к "Крыльям Советов". Начало матча сдвинули на два часа - с 12.00 на 14.00. Наконец, стартовый свисток в игре 15-го тура между "Уфой" и "Локомотивом" (2 ноября) прозвучит в 14.00.

Также стали известны даты и время начала встреч 1/8 финала Кубка России. Матч с самой громкой афишей - между "Спартаком" и "Ростовом" - запланирован на 31 октября в 19.30. Победитель этой пары встретится в следующем раунде либо с ЦСКА, либо с "Уфой".