Песков назвал "криминальным чтивом" публикации о попытках дестабилизации Европы

В Кремле сравнили с "криминальным чтивом" публикации The New York Times о якобы роли ГРУ в отравлении Скрипалей и попытке переворота в Черногории.

На вопрос о том, заинтересован ли Кремль в дестабилизации в Европе, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: "Никоим образом".

"Подобная публикация из разряда "криминального чтива" - pulp fiction", - пояснил представитель Кремля.

Песков напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва заинтересована в выстраивании отношений и с Европой в целом, и с европейскими странами на двусторонней основе. "Это неоднократно говорилось и подтверждалось", - заключил он.