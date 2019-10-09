Песков назвал "рецидивом старого" доклад Сената США о влиянии РФ

Очередной доклад спецкомитета по разведке Сената США с нападками на Россию является "рецидивом старого". Такую оценку документу дал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он заявил агентству ТАСС, что в докладе, авторы которого вновь озвучивают давно звучащие из Вашингтона домыслы о вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году, "ничего нового нет".

Во вторник указанный комитет опубликовал вторую часть своего доклада на эту тему. В нем утверждается, что российское "Агентство интернет-исследований" проводило информационную деятельность, целью которой было поддержать Дональда Трампа и нанести ущерб его основной конкурентке на выборах 2016 года - Хиллари Клинтон. Расследования на эту тему велись и продолжаются в нескольких комитетах верхней и нижней палат Конгресса США.

В Москве эти утверждения неоднократно опровергали, называя их бездоказательными.