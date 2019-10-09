Писатели Беларуси и России заглянули в завтра

В Могилеве прошел пленум Союза писателей Союзного государства. Председатель Союза писателей России, сопредседатель Союза писателей Союзного государства Николай Иванов вспомнил свой приезд в Могилев четыре года назад. Тогда он побывал на Буйничском поле, ставшем судьбоносным в жизни и творчестве писателя Константина Симонова. Именно здесь Константин Михайлович стал свидетелем жесточайшего сражения. Герои того боя стали прообразами его трилогии "Живые и мертвые", а над Буйничским полем Симонов завещал развеять свой прах.

Симоновская тема получила на пленуме неожиданное продолжение. Поэт и публицист Надежда Дробышевская передала Могилевскому областному краеведческому музею письма, которые Симонов отправлял с фронта в редакцию "Красной звезды". Документы эти хранились в семье Дробышевских.

До начала заседания министр информации Беларуси Александр Карлюкевич говорил о том, что пленум - отличная площадка для объединения белорусских и российских писателей:

- У нас много общих тем. И очень хочется надеяться, что мероприятие привлечет внимание разных литераторов к героическому прошлому Беларуси. В кулуарах не единожды вспоминалась деревня Борки Кировского района - судьба ее сходна с судьбой Хатыни. Надеюсь, эта тема заинтересует российских писателей. Потому как Великая Отечественная - не только героизм и мужество на фронтах. Еще и драматические события, связанные с убийствами мирных жителей.

В выступлениях не раз подчеркивалось, что деятельность Союза писателей способствует созданию единого культурного пространства. Так, прозаик из Калуги Сергей Михеенков много пишет о войне. И просто не может обойти своим творчеством Беларусь - именно на ее территории разворачиваются описываемые им события. А председатель Гомельского областного объединения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович рассказывал о проводимом в Ростовской области фестивале "Берега дружбы", который "вышел" из традиционных на Гомельщине "Литературных дожинок".

Итоги конкурса "Победа. Одна на всех" будут подведены к 9 мая 2020 года

По мнению руководителя аппарата Общественной палаты Союзного государства Александра Ольшевского, члены Союза писателей Союзного государства немало делают для духовного и творческого единения Беларуси и России: проводят творческие вечера, укрепляют межрегиональные связи, пропагандируют в своих произведениях ценности, объединяющие братские народы. Но пока, к сожалению, не появились произведения, в которых бы рассказывалось о становлении Союзного государства. Не написан до сих пор и "союзный" учебник истории.

Ольшевский анонсировал конкурс к 75-летию Победы, который будет включать пять номинаций для прозаиков и поэтов. Отдельно предполагается рассматривать работы молодых авторов. Итоги этого конкурса, который называется "Победа. Одна на всех", будут подведены к 9 мая 2020 года.

Писатели говорили о том, что в своих книгах собираются показывать достижения Беларуси и России, поддерживать тех, кто занимается созидательным трудом на благо двух народов.