Симоновская тема получила на пленуме неожиданное продолжение. Поэт и публицист Надежда Дробышевская передала Могилевскому областному краеведческому музею письма, которые Симонов отправлял с фронта в редакцию "Красной звезды". Документы эти хранились в семье Дробышевских.
До начала заседания министр информации Беларуси Александр Карлюкевич говорил о том, что пленум - отличная площадка для объединения белорусских и российских писателей:
- У нас много общих тем. И очень хочется надеяться, что мероприятие привлечет внимание разных литераторов к героическому прошлому Беларуси. В кулуарах не единожды вспоминалась деревня Борки Кировского района - судьба ее сходна с судьбой Хатыни. Надеюсь, эта тема заинтересует российских писателей. Потому как Великая Отечественная - не только героизм и мужество на фронтах. Еще и драматические события, связанные с убийствами мирных жителей.
В выступлениях не раз подчеркивалось, что деятельность Союза писателей способствует созданию единого культурного пространства. Так, прозаик из Калуги Сергей Михеенков много пишет о войне. И просто не может обойти своим творчеством Беларусь - именно на ее территории разворачиваются описываемые им события. А председатель Гомельского областного объединения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович рассказывал о проводимом в Ростовской области фестивале "Берега дружбы", который "вышел" из традиционных на Гомельщине "Литературных дожинок".
По мнению руководителя аппарата Общественной палаты Союзного государства Александра Ольшевского, члены Союза писателей Союзного государства немало делают для духовного и творческого единения Беларуси и России: проводят творческие вечера, укрепляют межрегиональные связи, пропагандируют в своих произведениях ценности, объединяющие братские народы. Но пока, к сожалению, не появились произведения, в которых бы рассказывалось о становлении Союзного государства. Не написан до сих пор и "союзный" учебник истории.
Ольшевский анонсировал конкурс к 75-летию Победы, который будет включать пять номинаций для прозаиков и поэтов. Отдельно предполагается рассматривать работы молодых авторов. Итоги этого конкурса, который называется "Победа. Одна на всех", будут подведены к 9 мая 2020 года.
Писатели говорили о том, что в своих книгах собираются показывать достижения Беларуси и России, поддерживать тех, кто занимается созидательным трудом на благо двух народов.