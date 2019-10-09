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09.10.2019 12:37
Рубрика: Общество

В янтаре найдены "плесневые свиньи" возрастом 30 миллионов лет

Текст: Денис Передельский
Фото: George Poinar Jr. of the Oregon State University College of Science Фото: George Poinar Jr. of the Oregon State University College of Science
Фото: George Poinar Jr. of the Oregon State University College of Science

Палеонтологи из США описали ранее неизвестный науке вид микроскопических существ, которые обитали на нашей планете порядка 30 миллионов лет назад. Образцы были обнаружены в древнем янтаре, найденном на территории Доминиканы.

Исследование опубликовано в журнале Invertebrate Biology, а коротко оно описано на сайте Университета штата Орегон. Представляющий это учреждение палеонтолог Джордж Пойнар совместно с Дайаной Нельсон из Университета штата Восточный Теннесси обнаружили ранее неизвестную группу беспозвоночных.

Фото: T.R.T.
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Эти крошечные существа были найдены в доминиканском янтаре. Неофициально Пойнар называет их "плесневыми свиньями" за их внешнее сходство со свиньями, а также из-за рациона их питания. Официальное название нового вида - Sialomorpha dominicana (в переводе с греческого языка "похожий на жирную свинью").

Возраст янтаря, в котором были найдены эти беспозвоночные, составляет около 30 миллионов лет. Они обитали во влажных теплых лесах в одно время с псевдоскорпионами, нематодами, грибами и простейшими.

Длина Sialomorpha dominicana составляла около 100 микрометров. "Плесневые свиньи" обладали подвижными головами, у них было четыре пары конечностей. Они питались в основном плесневыми грибами и более мелкими беспозвоночными, а росли за счет линьки своего экзоскелета.

"На концах их конечностей не было когтей, как у тихоходок и клещей, - говорит Пойнар. - Основываясь на том, что мы знаем о существующих и вымерших микропозвоночных, S. dominicana, по-видимому, представляет собой новое семейство. Но мы не знаем, когда возникла эта линия, как долго она существовала, и остались ли у нее потомки, живущие сегодня".

По словам ученого, у S. Dominicana имеются общие черты с тихоходками и клещами, но они явно не принадлежат ни к одной из этих групп.

Открытие показывает, что уникальные семейства существовали в середине третичного периода, который начался 65 миллионов лет назад и продолжался более 63 миллионов лет.

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