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09.10.2019 18:11
Рубрика: Экономика

Минфин меняет ставку

Подоходный налог для иностранцев и россиян сравняют
Текст: Юлия Кривошапко
Сниженная ставка подоходного налога для иностранцев может начать действовать с 2021 года. Об этом сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). С помощью этой меры в Минфине рассчитывают легализовать работающих в стране иностранцев и привлечь новых инвесторов.
Выступая в Совете Федерации, Антон Силуанов сообщил, что не видит необходимости в возобновлении бюджетных кредитов регионам, уточнив, что ситуация сейчас не критическая. Фото: РИА Новости Выступая в Совете Федерации, Антон Силуанов сообщил, что не видит необходимости в возобновлении бюджетных кредитов регионам, уточнив, что ситуация сейчас не критическая. Фото: РИА Новости
Выступая в Совете Федерации, Антон Силуанов сообщил, что не видит необходимости в возобновлении бюджетных кредитов регионам, уточнив, что ситуация сейчас не критическая. Фото: РИА Новости

Предложение привести ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов к единому знаменателю (сейчас последние платят налог по ставке 30 процентов, но ее хотят снизить до 13 процентов) заложено в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики" на ближайшие три года. Минфин внес документ в Госдуму. "Решение по этому поводу принято, оно будет реализовано", - сказал Силуанов, отвечая на вопросы участников заседания.

Фото: Любовь Проценко
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А вот планы по изменению критериев признания граждан налоговыми резидентами, чтобы вернуть сбежавших на Запад российских бизнесменов и их деньги, Минфин готов "оставить до лучших времен", если крупный бизнес будет против. "Каких-либо принципиальных решений правительство не принимало. Давайте встретимся и детально обсудим эти предложения", - сказал Силуанов. Суть инициативы Минфина в том, чтобы сократить минимальный срок пребывания в России, при котором человек признается резидентом и должен платить налоги в РФ.

Сейчас этот срок составляет 180 дней. Минфин предлагает уменьшить его вдвое. Кроме того, ведомство хочет ввести критерий "центра жизненных интересов". Речь о том, что даже если человек проводит в России меньше оговоренного законом времени, но у него здесь остаются недвижимость, бизнес и личные связи, его все равно могут признать налоговым резидентом. Как результат, он должен будет платить налоги в России.

"Мы хотели бы двигаться в рамках треков, которые есть в других странах. Сегодня мобильность людей повышается, поэтому подходы меняются, - пояснил Силуанов. - Если бизнес поддержит, будем эту инициативу двигать, если нет - отложим". В любом случае это не будет неожиданным, заверил он.

Анонсируя изменения, которые могут произойти в налоговой политике, первый вице-премьер рассказал, что принято решение о смягчении требований для подключения компаний к налоговому мониторингу. Эта новая форма контроля позволяет бизнесу минимизировать число проверок налоговых органов после того, как он предоставляет налоговикам удаленный доступ к информационным системам и отчетности.

"Этот формат работы с налоговыми органами бизнесу интересен, но пока им пользовались лишь крупные игроки. Мы хотим дать возможность подключаться к налоговому мониторингу большему числу компаний", - подчеркнул Силуанов.

В перспективе Минфин также планирует изменить подходы к налогообложению прибыли цифровых компаний, как это делают некоторые зарубежные страны. "Мы считаем, что необходимо добиваться уплаты налога с прибыли там, где находятся клиенты компаний, то есть в тех юрисдикциях, где образуется их доход", - пояснил он.

Фото: EPA/ETIENNE LAURENT
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Российский союз промышленников и предпринимателей в свою очередь предложил изменить подход к налогообложению движимого и недвижимого имущества организаций. Детали на заседании правления союза озвучил президент РСПП Александр Шохин.

Налог на движимое имущество организаций отменили с 2019 года. Эта мера была призвана стимулировать развитие промышленности. Но вопрос оразграничении движимого и недвижимого имущества, так и не был решен. "Поскольку критерии для этого сформировать не удалось, мы предлагаем рассмотреть альтернативные варианты. Например, отменить льготу на движимое имущество, коль скоро она не заработала в полном объеме, но при этом снизить налоговую ставку до 0,8 или максимум до одного процента", - сказал Шохин.

Антон Силуанов, комментируя слова главы РСПП, пообещал, что Минфин рассмотрит это предложение. Он уточнил, что нужно оценить, как предложенная мера скажется на региональных бюджетах.

Детали

Куда потратить ФНБ

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируется пускать на крупные коммерческие проекты, рассказал Антон Силуанов. Потом государство может из них выйти, реализовав свою долю, и, возможно, даже заработать, добавил он.

Фото: istock
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Говоря о возможном объеме средств ФНБ, которые могут быть вложены в крупные бизнес-проекты, первый вице-премьер назвал сумму в 400 миллиардов рублей. "Это может быть 15-20 процентов от общего объема превышения над 7 процентами в год (именно после достижения этой отметки средства ФНБ можно будет инвестировать, - прим. "РГ"). Вот эти деньги должны идти в проекты с бизнесом, должны за собой приводить частные средства. Мы рассчитываем, что это будет кумулятивный эффект", - подчеркнул Силуанов. Он уточнил, что правительство будет координировать свои действия по инвестированию средств фонда с Банком России, чтобы избежать негативного влияния на условия проведения денежно-кредитной политики.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин НДФЛ и налоговые декларации Налоговое законодательство
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