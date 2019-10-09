Президент Турции объявил через Twitter о начале ввода войск в Сирию

Турция начала военную кампанию в северной Сирии к востоку от реки Евфрат.

Операция "Источник мира" нацелена на создание буферной зоны между Турцией и курдскими вооруженными формированиями YPG. Предполагается, что в этой зоне, если Турция возьмет ее под контроль, будут размещены более двух миллионов сирийских беженцев, находящихся сейчас в Турции.

О начале операции объявил 9 октября ближе к вечеру президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Что интересно, он сделал это через Twitter.

Как поясняет турецкая сторона, нынешняя операция направлена против курдских отрядов народной обороны (YPG) и Рабочей партии Курдистана, обе организации признаны в Турции террористическими. Кроме того, Анкара намерена нанести удар по ИГИЛ (запрещена в РФ и в Турции).

По словам Эрдогана, нынешняя кампания "сможет устранить террористическую угрозу для Турции".

Остается до конца невыясненным, каковы могут быть размеры зоны безопасности, которую намерена создать Турция в северной Сирии. Принципиальная договоренность о создании такой зоны была достигнута на переговорах Турции и США 7 августа. Однако информация о согласовании ее границ так и не появилась. Согласно высказываниям турецких властей, они планируют взять под контроль полосу земли вдоль границы Турции и Сирии протяженностью около пятисот километров и глубиной до 30 километров. Эта полоса должна протянуться от Евфрата до иракской границы. Напомним, начиная с 2016 года Турция уже провела на территории Сирии две военных операции, "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", обе они проходили в основном к западу от Евфрата. Таким образом, если Турция сможет достичь своих целей в ходе нынешней кампании, то она получит подконтрольную зону безопасности практически вдоль всей 911-километровой турецко-сирийской границы.