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09.10.2019 23:50
Рубрика: Экономика

Прожиточный минимум предложили снизить

Текст: Ольга Игнатова
Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года.

Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей. При этом для трудоспособного населения он будет составлять 11 942 рубля, для пенсионеров - 9 090, для детей - 10838 рублей.

Величина прожиточного минимума за III квартал 2019 года по отношению ко II кварталу будет уменьшена для трудоспособного населения и детей на 1,5%, для пенсионеров - на 1,6%.

Фото: iStock
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Это уменьшение, как поясняется, - следствие того, что подешевели продукты питания, используемые при исчислении величины прожиточного минимума (на душу населения на 2,9%). Прежде всего снизились цены на картофель и овощи, которые занимают значительную часть продуктового набора потребительской корзины. Так, в среднем за III квартал 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом цена на белокочанную капусту упала на 50,7%, на лук - на 24,1%, на морковь - на 18%, на свеклу - на 13,3%, на картофель - на 12,6%.

Одновременно снизились цены на сахар-песок на 11,2% и яйца куриные на 4,7%. Цены на молоко и молокопродукты незначительно повысились - от 0,7% на молоко до 2,5% на масло сливочное. На говядину (кроме бескостного мяса) и мясо кур (кроме куриных окорочков) увеличились на 1,6%.

Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг, рассчитываемые исходя из стоимости минимального набора продуктов питания, практически не изменились.

Уменьшение величины прожиточного минимума наблюдалось и в предыдущие годы: в 2014 году на 1,3%, в 2015-м - на 3,4%, в 2016-м - на 0,7%. Это - сезонный фактор. В конце лета и в начале осени овощи всегда дешевеют.

Величина прожиточного минимума необходима для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ, обоснования устанавливаемого на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат.

Экономика Казна Федеральный бюджет Экономика Товары и цены Правительство Минтруд Прожиточный минимум
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