Путин призвал губернаторов чутко относиться к людям

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с вновь избранными руководителями регионов и призвал внимательно следить за реакцией людей на их работу.

"Самое главное - чувствовать постоянно пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают, как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания", - пояснил Владимир Путин. "Я нисколько не сомневаюсь, что у вас достаточно опыта - и жизненного, и профессионального, чтобы эффективно исполнить свой долг. Но без чуткого отношения к людям успеха вам не добиться. Это очень важная составляющая в работе каждого руководителя высокого уровня и ранга", - подчеркнул он.

Еще президент выразил надежду, что главы регионов будут работать с такой же отдачей, как и во время предвыборной кампании, потому что для выполнения своих обещаний нужно работать напряженно.