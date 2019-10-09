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09.10.2019 18:22
Рубрика: Власть

Путин призвал справедливо платить медикам

Текст: Кира Латухина
На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Кремле глава государства предложил доложить о предложениях по модернизации первичного звена здравоохранения.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Правительство планировало к 1-2 октября уже подготовить свои предложения по шагам, связанным с улучшением ситуации в этом важнейшем сегменте здравоохранения в целом. Хотелось бы услышать ваши предложения по этому вопросу", - сказал Владимир Путин.

"И очень важный вопрос - это оплата труда. Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом - это кадровый вопрос", - подчеркнул президент.

Фото: РИА Новости
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"Полагаю, было бы правильным, если бы мы рассматривали и "первичку" как часть национального проекта. Это можно формализовать, это можно не формализовать, но факт совершенно очевидный, что первичное звено здравоохранения - это часть здравоохранения в целом, и если мы не выстроим работу на этом уровне, то тогда больше будем загружать высокотехнологичные федеральные центры или региональные. Все-таки основное количество людей идут за помощью в свои районные, межрайонные поликлиники и больницы", - также отметил глава государства.

"По вашему поручению подготовлены предложения о том, что делать в этой сфере, имея в виду просто общую задачу - улучшить качество первичной медицинской помощи", - сказал Дмитрий Медведев.

"Абсолютное большинство граждан так или иначе обращается сначала именно в поликлинику или в больницу, в том числе в сельской местности, в небольших городах, в ЦРБ, в межрайонные больницы. Надо признать прямо, состояние этих больниц и поликлиник весьма сложное, в некоторых местах просто тяжелое", - заметил премьер-министр. "И поэтому подготовлена вот такая программа, я в рамках вашего поручения подписал постановление, которым утверждаются принципы модернизации первичного звена здравоохранения и правила проведения экспертизы проектов, которые здесь будут осуществлены", - сказал он. "Эти принципы позволяют работать проще, меньше это забюрокрачивать все, меньше управленческих решений принимать, действовать быстрее - так, чтобы как можно быстрее перейти уже к фазе реализации", - пояснил Медведев.

Еще глава государства отметил сбои там, где должно быть эффективное взаимодействие между государственным уровнем управления и муниципальным: "На этом стыке у нас постоянно происходят какие-то сложности, поскольку уровень государственного управления - и федеральный, и региональный - часто или делает вид, что его это не касается, или касается во вторую-третью очередь, а муниципальный уровень все время ссылается на отсутствие необходимых ресурсов и компетенций". "Я понимаю, что здесь есть сложности, заложенные еще в Основном законе, но нам нужно обязательно отрегулировать это взаимодействие", - указал он.

Фото: iStock
Названы регионы с высоким качеством медицины

Так, первичному звену здравоохранения с федерального уровня дважды оказывали помощь. "Потом это все куда-то уплывает - и материальная составляющая этого уровня здравоохранения, и уровень оплаты труда. То же самое, кстати говоря, происходит и в сфере образования", - констатировал Путин и предложил правительству обратить на это особое внимание и эффективно выстроить работу с регионами и муниципалитетами.

Медведев пообещал подготовить предложения по совершенствованию законодательства, сказав, что у него есть ощущение, что ранее проведенная работа по модернизации здравоохранения была напрасной. "Вот чтобы каждые 10 лет к таким вопросам не возвращаться, мы не только постараемся выстроить эту работу с регионами и с муниципалитетами эффективным образом, но и, наверное, подготовим предложения по совершенствованию законодательства. Может быть, нужно и на это будет пойти в ряде случаев, чтобы нам не создавать проблем во взаимоотношениях между государственной властью и местным самоуправлением по этому вопросу", - сказал он.

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