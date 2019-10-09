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09.10.2019 21:26
Рубрика: Власть

Путин высоко оценил работу ЦИК на выборах

Текст: Кира Латухина
Все спорные дела избирательной кампании ЦИК разрешал профессионально и объективно. Об этом заявил президент Владимир Путин в Кремле на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Итоги избирательной кампании в целом понятны, сказал Владимир Путин. "Я вас попросил зайти сегодня, собственно говоря, даже не для того, чтобы итоги подвести, а для того, чтобы поблагодарить всех членов Центральной избирательной комиссии и, самое главное, большую армию, без всякого преувеличения, людей, которые работают на местах - и тех, кто официально входит в избирательные комиссии, и тех, кто официально не входит, но были включены в эту очень большую и без всякого преувеличения крайне важную работу для внутриполитической стабильности в стране", - пояснил он.

Фото: РИА Новости
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Памфилова рассказала о результатах единого дня голосования. "Я видел, как профессионально и как объективно Центральная избирательная комиссия разбиралась со всеми спорными делами", - оценил президент.

"Надеюсь, что и все, что будет оспорено в судебном порядке, тоже пройдет законом предусмотренную процедуру и будут приняты в конечном итоге справедливые, в рамках действующего закона решения", - заявил Путин.

Такие крупномасштабные события не проходят спокойно, гладко, продолжил глава государства. "Всегда есть споры, всегда есть люди, которые считают, что их права нарушены и не удовлетворены результатами", - отметил он. Но президент считает, что это естественный процесс.

Напомним, что в единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах. Состоялись выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Власть Работа власти Госуправление Президент Госфонды и контрольные органы ЦИК Итоги выборов 8 сентября 2019 года
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