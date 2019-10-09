Если деньги, как говорят, это кровь экономики, то железные дороги никак не меньше, чем скелет. В годы хаоса и развала страны, что в Гражданскую, что в лихие девяностые, именно с опорой на костяк железных дорог восстанавливалась экономическая жизнь, налаживались новые производственные связи, оживали регионы. В сознании нескольких поколений советских людей развитие железнодорожной сети стало символом укрепления индустриальной мощи и улучшения качества жизни. Стук колес, бесконечные составы и молодежные стройки вдохновляли поэтов и звали за собой людей к светлому будущему. Но после развала Союза этот образ стал быстро забываться.

И дело не только в смене экономической модели или технологического уклада: необходимость в перемещении грузов и строительстве инфраструктуры у страны осталась, задачи пространственного развития и выхода на новые рынки никто не отменял. Страна планировала развивать Арктику и Дальний Восток, увеличивать товарооборот со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, расширять порты, но большинство начатых в советские годы строек оказались заморожены. Ямал, Якутия, север Красноярского края и большая часть дальневосточных регионов откладывали реализацию инвестиционных проектов из-за инфраструктурной недостаточности. Вместо полета вперед наш паровоз стал сдавать назад.

Сейчас трудно сказать, что стало переломной точкой. Реформа РЖД или активность инвесторов в экспортно ориентированные проекты. Скорее, совокупность этих факторов, помноженная на объективные потребности растущей экономики. Рост товарооборота, вложения в развитие инфраструктуры и обновление руководства РЖД помогли изменить ситуацию. Буквально за несколько лет, начиная с 2010-х годов, из планово-убыточной, субсидируемой монополии РЖД превратилась в прибыльную компанию, ежегодно приносящую в бюджет больше 100 млрд рублей.

Ключевым импульсом для развития железнодорожной сети стали решения по развитию Восточного полигона железных дорог, принятые руководством страны в 2012 году. Объективно оценивая растущий спрос на сырье и продовольствие крупнейших экономик Азии, глава государства поручил РЖД проработать с компаниями-экспортерами этапы развития сети, долгосрочную тарифную политику и перспективные точки роста.

Кроме роста экспорта железные дороги на востоке страны дают колоссальный мультипликативный эффект, способствуют возрождению жизни на территориях, откуда в 90-е годы массово бежало население. Расширение Восточного полигона железных дорог открывает для экспортеров новые возможности и, в свою очередь, способствует росту инвестиций компаний-экспортеров в инфраструктурные проекты на востоке. Как было озвучено на недавнем заседании комиссии по ТЭК, посвященном угольной отрасли, на 300 млрд рублей инвестиций РЖД в развитие дорожной сети, потраченных в ходе реализации первого этапа развития Восточного полигона, одни только угольщики вложили полтриллиона рублей инвестиций в развитие портового хозяйства, строительство подъездных путей и освоение новых месторождений в Якутии, Хабаровском крае и других регионах Дальнего Востока.

За угольными компаниями, которые на сегодняшний день обеспечивают около 40% грузооборота РЖД, потянулись нефтяные и газовые компании, которые реализуют крупные инвестиционные проекты в Забайкалье, Якутии, Приморье и Хабаровском крае, металлурги и другие грузоотправители. В 2018 году был достигнут исторический максимум погрузки - почти 1,3 млрд тонн. Но главное, стали вводиться новые дороги, расшиваться узкие места и появились планы развития, которые уже не вызывают скепсиса в обществе.

Рост грузопотока позволил даже перевыполнить планы руководства по развитию товарооборота с Китаем и другими крупнейшими экономиками Азии. За четыре последних года товарооборот России и Китая вырос почти на 30 млрд долларов, превысив намеченную цель в 100 млрд долларов. В этом году на Петербургском экономическом форуме была озвучена новая задача - довести товарооборот до 200 млрд долларов к 2024 году. Справится ли с ней РЖД?

От увеличения транспортной доступности во многом зависит инвестиционная привлекательность дальневосточных регионов и решение вопросов демографии

Первый этап программы развития Восточного полигона Транссиба и БАМа выполнен ударными темпами. В результате перевалка грузов в восточном направлении выросла более чем на 66 млн тонн. Путь к перспективным рынкам оказался открыт для производителей металлов, зерна, угля, удобрений, цемента и другой продукции, востребованной на рынках АТР. Только по углю поставки на экспорт в восточном направлении выросли за время реализации программы в 2,5 раза, что значительно сократило зависимость экономики нашей страны от европейского рынка.

В этих условиях предложения некоторых ведомств, ответственных за экономический рост, отложить реализацию программы развития Восточного полигона вызывают только недоумение. На недавнем Восточном экономическом форуме Владимир Путин еще раз напомнил, что исторический поворот на восток был продуманным выбором, основанным на понимании растущей роли, которую предстоит играть Азиатско-Тихоокеанскому региону в предстоящие десятилетия. И что важным условием реализации планов должно стать развитие транспортной инфраструктуры и создание условий для экспорта готовой продукции, включая "рынки третьих стран".

В РЖД хорошо понимают стратегический характер решаемых на востоке задач. От увеличения транспортной доступности во многом зависит инвестиционная привлекательность дальневосточных регионов и решение вопросов демографии. "Проводимый компанией ежегодный мониторинг показывает существенный положительный эффект (программы модернизации Восточного полигона) как для экономики страны в целом, так и для регионов Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Реализация проекта является мощным драйвером развития их экономики и будет завершена в установленный срок", - подчеркнул на июльском совещании по вопросам развития Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей глава РЖД Олег Белозеров.

Белозеров человек решительный, верить ему можно. Пообещал, например, завершить стройку Амуро-Якутской железнодорожной магистрали, которая велась с 1972 года, и в июле этого года поезда наконец пришли на станцию Нижний Бестях под Якутском. Теперь, после первых успехов, укрепилась надежда на своевременную реализацию второго этапа развития Восточного полигона и завершение строек, задуманных в отдаленном прошлом - еще при графе Витте.

В силу накопленных компетенций, привлеченных инвестиционных ресурсов и своего масштаба РЖД имеет все шансы стать творцом истории и вывести экономику России на новый уровень развития. Главное, не терять набранный ход, не успокаиваться. Будут дороги - поедем.