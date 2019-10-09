190 липецких детей-сирот до конца года переедут в новые квартиры

"Мы значительно повышаем финансирование и увеличиваем количество приобретенных квартир для того, чтобы в течение нескольких лет ликвидировать или, по крайней мере, серьезно уменьшить ту очередь, которая сегодня есть", - отметил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что общая сумма финансовых ассигнований, направленных на приобретение жилья в 2019 году, составляет 471 миллионов рублей. Из них - 420 миллионов рублей выделено из областного бюджета, и 51 миллион - из федерального.
Планы на 2020 год не менее масштабные, но реализовать их будет возможно только при активно развивающемся рынке жилищного строительства. Руководством области принято решение, в рамках увеличения объемов строительства жилья, направляемого на реализацию программы формирования специального жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подключить к работе по осуществлению строительства многоквартирных домов ОБУ "Экжилфонд". Подведомственное управлению жилищно-коммунального хозяйства учреждение наделят полномочиями выступать заказчиком в части заключения контрактов на выполнение работ по строительству.