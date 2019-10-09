Форум ассоциации вузов Союзного государства пройдет в Москве

Ключевые направления сотрудничества и перспективы консолидации образовательного, научно-технического потенциала университетов Союзного государства включены в повестку дня 10 октября участников форума ассоциации вузов России и Беларуси.

Девиз встречи, которая пройдет в Москве, "Наука и образование в условиях больших вызовов современности". В союзном форуме, который впервые пройдет после подписанной в июле 2019 года декларации о создании ассоциации, примут участие ректоры высших учетных заведений двух стран. Белорусскую делегацию возглавит ректор БГУ Андрей Король, а российскую - председатель Советов ректоров РФ, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

Планируется, сообщили в белорусском университете, что Андрей Король и Виктор Садовничий в ходе форума акцентируют внимание на инициативах, касающихся "увеличения количества совместных образовательных программ, формирования координационного совета, разработки нормативно-правовых документов, а также определения продуктивных форм взаимодействия".

Кстати, как известно, на этой неделе в российской столице проходят Дни дружбы МГУ и БГУ с участием руководства и ученых профильных факультетов минского университета. Программа включает научные конференции и конкурсы, а также студенческие научные коллоквиумы. Кроме того, вузы подпишут и ряд документов, направленных на дальнейшее совершенствование образовательного диалога. Один из меморандумов предусматривает, в частности, учреждение межуниверситетского издательского проекта "Труды МГУ и БГУ".

Стратегически важным, по мнению белорусских партнеров, для ведущих двух вузов станет и проведение секционных заседаний исторических, филологических, философских, физических, математических, химических и биологических факультетов. Руководители учебных подразделений рассмотрят перспективы дальнейших исследований и создание единого образовательного пространства. Состоятся и презентации научных школ и кластеров двух вузов.

В эти же дни в МГУ пройдет и финал международного конкурса студенческих научных работ по истории "Общий путь к Великой Победе: подвиг народов бессмертен". Молодежные проекты посвящены отечественной и зарубежной истории, этнологии, археологии, истории искусств. В программе запланирована и конференция по современному студенческому самоуправлению. Участники предложат свой вариант развития системы молодежного менеджмента в вузах обеих стран.

Первый договор о сотрудничестве между столичными вузами Союзного государства, уточняет БЕЛТА, был подписан почти четверть века назад. Сейчас партнерские отношения университетов развиваются согласно договору о научном и учебном сотрудничестве и меморандуму о намерениях по взаимодействию в области космического образования.