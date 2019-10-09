К 2022 году должен открыться северо-восточный участок Большой кольцевой линии московского метро. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, побывав на стройплощадке станции "Рижская" - одной из самых глубоких в столичной подземке.

В перспективных схемах метро станция называлась "Ржевской", но в итоге власти решили переименовать ее. "Она расположена возле Рижского вокзала, - объяснил логику глава города. - Кроме того, здесь будет пересадка на действующую Калужско-Рижскую линию". Возводят "Рижскую-Кольцевую" на 62-метровой глубине - это одна из самых глубоких станций во всем московском метрополитене. Строят ее закрытым, горным способом: вместо котлована делают шахту, по которой строители спускаются на площадку, скрытую от посторонних глаз. Это единственно возможная тактика, отмечают подрядчики, потому что в районе "Рижской" - множество коммуникаций и действующий метротоннель, плюс сложный грунт. Как заявил Собянин, метростроителям приходится работать в сложнейших условиях. Несмотря на это, как убедился мэр, все работы идут по графику, сейчас сооружается наклонный ход эскалатора, пройдено 95 из 119 метров.

В перспективе на Рижском вокзале появится крупный транспортно-пересадочный узел, подчеркнул Собянин. Здесь пересекутся магистральное ж/д направление, две станции метро и три центральных диаметра.

Кроме "Рижской" на северо-востоке строятся также и другие станции БКЛ: "Шереметьевская" и "Стромынка". Как рассказали "РГ" в "Мосметрострое", "Шереметьевская" запомнится многим пассажирам самым длинным в метро эскалатором - его протяженность достигнет 135 метров. Многие работы тут ведутся вручную. Например, строительство натяжной камеры - пространства, которое соединит вестибюль с наклонным ходом. "В метро вы видите только саму автоматическую лестницу, - рассказывает замначальника СМУ-8 "Мосметростроя" Михаил Николаев. - А ведь под ним есть еще и техническое пространство, его также надо подготовить".

Вестибюль "Стромынки" выйдет прямо к парку, и вокруг него будет восстановлена аллея. А на "Шереметьевской" установят самый большой в метро.

Ожидается, что "Рижскую", "Шереметьевскую" и "Стромынку" запустят одним участком. Не исключено, что тестовые поезда пойдут по этому направлению уже в конце 2021 года. ТГораздо раньше должен открыться участок БКЛ от "Лефортово" до "Авиамоторной". По последним данным, технический тестовый запуск должен состояться до конца этого года.А после обкатки на линию выйдут пассажирские составы.