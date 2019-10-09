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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кликни на здоровье

Как прикрепиться к поликлинике онлайн и узнать, сколько стоило ваше лечение?
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 227(7985)
Запись к врачу уже несколько лет остается одной из самых востребованных электронных услуг в Москве - с помощью интернета попадают к докторам большинство москвичей. Однако не все знают, что, не вставая с дивана, можно сделать и массу других полезных для здоровья вещей. Например, прикрепиться к поликлинике и даже узнать, сколько за ваше лечение заплатили страховщики.
В интернете сегодня не только записываются к врачу, но и ищут отзывы о лекарствах и клиниках. Фото: Сергей Михеев В интернете сегодня не только записываются к врачу, но и ищут отзывы о лекарствах и клиниках. Фото: Сергей Михеев
В интернете сегодня не только записываются к врачу, но и ищут отзывы о лекарствах и клиниках. Фото: Сергей Михеев

Корреспондент "РГ" разобрался, как воспользоваться этими и другими возможностями.

1. Оформляем медицинский полис

У вас нет медицинского полиса, он оформлен не в Москве или вы хотите получить вместо бумажного документа удобную пластиковую карту с фотографией и микрочипом? Раньше для этого нужно было дважды идти в страховую - сначала писать заявление, потом забирать полис. Теперь процедура сократилась вдвое. Оформить полис можно онлайн, причем прописка и другие формальности значения не имеют - главное, чтобы фактический адрес проживания был московский, а учетная запись на портале полностью заполнена и подтверждена. Для оформления пластиковой карты придется приложить к заявлению фотографию и скан-копию подписи.

2. Прикрепляемся к поликлинике

Фото: Аркадий Колыбалов.
Как записать "особенного" ребенка на бесплатный прием к собаке-терапевту

Думаете, для прикрепления к поликлинике нужно идти в ближайшее к месту прописки медучреждение, сидеть в очередях и писать бумажное заявление, которое могут еще и не принять? Это уже давно не так. Стать постоянным пациентом любой столичной взрослой или детской поликлиники, равно как и стоматологии, можно с помощью сайта mos.ru. Заходите в раздел "Услуги", выбираете графу "Здоровье" и ищите подходящий сервис.

В нем можно выбрать любую поликлинику - для удобства есть интерактивная карта. Прописка не имеет значения, но клинику все же лучше выбирать ближе к дому, иначе оттуда нельзя будет вызвать врача на дом. Решение о прикреплении принимается в течение трех дней, о нем сообщат в электронном письме.

3. Получаем результаты анализов

Еще недавно главным преимуществом частных лабораторий перед поликлиниками было то, что приходить в них нужно было всего один раз - непосредственно для сдачи анализа. А результаты вам присылали на электронную почту. В этом году все изменилось - данные исследований из городских клиник теперь тоже можно узнать онлайн. Для этого на mos.ru нужно сделать пару простейших манипуляций - подтвердить адрес электронной почты и подать электронное заявление, которое умная система на 90% заполнит сама. На все про все уходит пара минут.

4. Узнаем, сколько стоило лечение

В павильонах "Здоровая Москва" прошли обследования 430 тыс. москвичей

За медицинские услуги, включенные в перечень ОМС, пациенты не платят. Однако деньги клиники получают - их перечисляют страховые компании. И каждый застрахованный имеет полное право знать, сколько и за какие оказанные ему процедуры заплачено. Сделать это в Москве можно на сайте городского фонда обязательного медицинского страхования mgfoms.ru. Для доступа понадобится подтвержденный профиль на федеральном портале госуслуг. Если он у вас уже есть, то вы можете прямо сейчас посмотреть, у какого врача вы были и какие обследования проходили с 1 января 2015 года. И сколько за это заплачено вплоть до копейки.

Задачи у этого сервиса не столько познавательные, сколько контрольные. Факт оказания каждой услуги можно как подтвердить, так и опровергнуть. Корреспондент "РГ" недавно увидел в этом списке флюорографию, которую на самом деле не делал. При этом на сайте сообщалось, что услуга оказана в поликлинике, в которой я никогда не был. Сообщить об этом в фонд ОМС я смог с помощью пары кликов, после чего началась проверка. О ее итогах сообщили в официальном письме - поблагодарили за бдительность и рассказали, что оштрафовали поликлинику более чем на 20 тысяч рублей.

Кстати

Пройдемте в кабинет

Для полноценного доступа к электронным услугам важно иметь полностью заполненные и подтвержденные личные кабинеты на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru. Такие учетные записи открывают путь ко всему перечню сервисов. Для подтверждения записи один раз придется сходить с паспортом в МФЦ или другое учреждение, где занимаются верификацией пользователей.

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