Корреспондент "РГ" написал экономический диктант

В стране прошел Всероссийский экономический диктант, вот уже в третий раз. На центральную площадку акции - в Финансовый университет при правительстве РФ - съехались сотни московских школьников и студентов. Диктант традиционно организует Вольное экономическое общество России, а помогают ему в этом Международный союз экономистов, ведущие вузы страны и администрации регионов.

- Всего в этом году у нас зарегистрировано 1516 площадок. С гордостью можем сказать, что участвуют все 85 регионов России, - сообщил на открытии диктанта президент ВЭО России Сергей Бодрунов.

В помещениях стоит веселый гул ожидания: ребята ждут вопросов, им хочется получить хороший результат, но если где-то встретится пробел, ничего страшного не случится.

- В прошлом году я очень хотела написать такой диктант, но у меня не получилось, - говорит студентка второго курса Финуниверситета Диана Кадырова. - Я заранее просмотрела вопросы прошлых лет - на мой взгляд, там прослеживались темы бухучета и экономической истории.

- Я ориентировал людей, помогавших мне в подготовке вопросов, не на узкопрофессиональные вещи, а на то, что мы называем экономической грамотностью и общекультурным багажом, - рассказывает вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета Дмитрий Сорокин. - Если человек увидел, что ему трудно или даже невозможно ответить на вопрос - значит, не хватает той общей культуры, позволяющей быть полноценным членом общества, и надо ее наращивать.

Всего в этом году зарегистрировано 1516 площадок экономического диктанта. В нем участвуют все 85 регионов России

В зале "для взрослых" студенты споро выбирают варианты ответов на разнообразные вопросы: кто из российских правителей впервые эмитировал бумажные деньги? Кто написал трактат "О скудости и богатстве"? Кто получает доход от акцизов? Что такое ключевая ставка ЦБ РФ? Многие не задумываются над ответами даже по довольно сложным темам. Но порой можно услышать и забавные вещи: после вопроса и вариантов ответа, какого именно экономиста читал Евгений Онегин, рядом раздается озадаченный шепот: "А Карл Маркс же был позже, да?".