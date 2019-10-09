Корреспонденты "СОЮЗа" в Москве и Минске отыскали самые необычные памятники

Самые оригинальные памятники российской столицы не так-то легко отыскать - они "затерялись" в огромном городе, где, по данным справочника "Памятники монументального искусства Москвы", находится более 700 монументов.

В последнее время туристические агентства в Москве и экскурсоводы-одиночки все чаще предлагают туристам провести их "тайными тропами" и показать эти маленькие шедевры юмора и фантазии. А "СОЮЗ" составил свой мини-путеводитель по самым необычным памятникам столицы России.

В отличие от своих литературных прототипов, скульптурные зайки в парке "Музеон" вовсе не выглядят жалкими и напуганными. Фото: Роман Щербенков

Дед Мазай, а где твои зайцы?

В отличие от своих литературных прототипов, скульптурные зайки в парке "Музеон" вовсе не выглядят жалкими и напуганными. Веселые и нахальные, они плывут в лодке старого Мазая вот уже 20 лет (композиция установлена в 1999 году). Плывут, даже несмотря на то, что иногда кому-нибудь из них отрывают уши слишком восторженные зрители.

Когда скульптура только появилась в Москве, многие были шокированы тем, как вальяжно смотрятся и зайцы, и сам дед. Один ушастый загорает кверху пузом, другой обнимается с огромной морковкой, третий играет на гармошке...

Автором скульптурной композиции является заслуженный художник России Александр Таратынов, в работе ему помогала дочь Глафира.

Многие сравнивают московскую композицию с питерской фигуркой "Зайчика, спасшегося от наводнения". Ее установили на свае неподалеку от Иоанновского моста - но эта работа авторов Петровичева и Петченко выполнена совсем в другом стиле.

Поболтать с Ватсоном

В мире много памятников знаменитому сыщику, но лишь в Москве, на Смоленской набережной, перед зданием посольства Великобритании, можно увидеть Шерлока Холмса вместе с его верным другом - доктором Ватсоном. Парочка обошлась без пьедестала. Ватсон сидит на скамеечке, рядом с ним даже можно присесть поговорить. Шерлок Холмс стоит, держа в руках свои знаменитые трость и трубку. Лица героев хорошо знакомы и любимы публикой: это знаменитые актеры Василий Ливанов и Виталий Соломин. Фигуры выполнены в масштабе 1:1, строго соблюден даже реальный рост артистов. Композиция Андрея Орлова установлена в 2007 году, в честь 120-летия выхода первой новеллы о Шерлоке Холмсе.

Утята идут купаться

Степенная утка-мать ведет за собой вереницу утят по дорожке в парке "Новодевичьи пруды". Точно такое же утиное семейство прогуливается на другом конце света - в Центральном парке Бостона. Автором скульптуры является Нэнси Шен. В 1991 году во время официального визита в США Раиса Горбачева заинтересовалась бостонской семейкой - и супруга тогдашнего президента Джорджа Буша Барбара захотела подарить Раисе Максимовне такую же.

Вторая версия композиции вскоре была торжественно установлена у Новодевичьих прудов, а на следующую ночь кто-то украл самого младшего утенка. Узнав об этом, Нэнси Шен прилетела в Москву и восстановила утиную семью...

Дядя Степа, как ты, где ты?

Он в Столярном переулке, дом 1 - несет службу перед зданием Московского областного управления ГИБДД. Росту в бронзовом великане - три метра, при себе у него жезл регулировщика. Дядя Степа ремонтирует светофор, в который ненароком залетела птичка (тоже бронзовая). Образ у скульптора Александра Рогожкина сложился не сразу: сначала, например, постового хотели одеть в китель старого советского образца. Но потом решили, что дядя Степа вполне себе действующий сотрудник, и одели в современную российскую форму.

Памятник открыли в 2008 году.

Положи в башмачок пятачок

В Парке 850-летия Москвы находится памятник студенческим приметам. На круглой площадке лежит гигантский бронзовый пятак. Рядом стоят великанские зачетка с оценкой "пять" и башмаки, внутри которых - пятачки. Башмаки можно "примерить", к зачетке следует прикладывать свою собственную, на пятак становиться пяткой и загадывать желание об успешной сдаче сессии. Авторами идеи была группа студентов Московского архитектурного института. Памятник открыли в парке летом 2008 года, а уже осенью бронзовую зачетку умыкнули. К счастью, фигура была застрахована, и целостность ансамбля быстро восстановили.

А как в Минске?

В Минске недалеко от железнодорожного вокзала, на скамеечке в Михайловском сквере, минчан и гостей города в любую погоду ожидает прекрасная "Незнакомка". Она - одна из самых первых жанровых скульптур в белорусской столице. В мае бронзовая горожанка отметила 21-летие… Особенно популярна скульптура у мужчин. Есть примета: если одинокий парень подержит "минчанку" за руку или дотронется до коленки, ему наверняка повезет в любви. Позже в сквере появились "Девочка с зонтом" и "Прикуривающий".

Есть примета: если одинокий парень подержит "минчанку" за руку или дотронется до коленки, ему наверняка повезет в любви. Фото: Алексей Вязмитинов

Продолжить фотосессию можно возле Большого театра Беларуси - с балеринами. Скульптура "Антракт" Владимира Слободчикова, которая появилась здесь в 2008 году, расположена у служебного входа. Кажется, девушки буквально на несколько минут присели на скамейку отдохнуть после репетиции. Оба образа Владимир Иванович делал с одной балерины - Татьяны Васильченко:

- Мне очень помогал знаменитый Валентин Елизарьев, рассказывал, советовал. Он же предложил, чтобы я лепил с натуры. Отлично помню тот день, когда Татьяна впервые пришла ко мне в мастерскую. В белой пачке. Такой чистый прекрасный лебедь…

Среди необычных памятников двух столиц - памятники студенческим приметам, Дяде Степе, утятам и шопоголикам

А вот символом знаменитого Комаровского рынка стала колоритная "Торговка семечками", разместившаяся у центрального входа. Автор скульптуры Олег Куприянов. В свое время на месте рынка была деревня Комаровка. Образ торговки скульптор нашел в деревне, лепил ее с местной бабы Ани. Ее всегда все слушали, за советом приходили. Автор хотел, чтобы и "Бабка Комариха", как еще называют скульптуру, пользовалась таким же уважением в народе. Кажется, не прогадал. К ней не только туристы приходят, но и местные продавцы. Посидишь рядом до восхода солнца, так и продажи будут весь день хорошие.

У ЦУМа на проспекте Независимости еще одна необычная скульптурная композиция на тему торговли - "Семья покупателей". Детишки с восторгом рассматривают витрину. Озабоченный отец семейства выворачивает карманы в поисках денег. В народе скульптуру называют "памятник шопоголикам".

Добряк "Почтальон" на минуточку остановился передохнуть у кинотеатра "Октябрь". С велосипедом и толстой сумкой на ремне , в которой свежие газеты и письма. Евгений Колчев, который работал над "Почтальоном" вместе с Владимиром Жбановым, вспоминает:

- На открытии под покрывалом неожиданно оказался не один, а сразу три "почтальона" с велосипедами и газетами в руках. Двое из них - "живые статуи" - неожиданно начали двигаться и раздавать всем свежие номера…

Мастер утверждает: городская скульптура не просто наполняет пространство, а создает настроение, особую атмосферу вокруг, пробуждает интерес к истории города.