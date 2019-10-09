Липецкие аграрии получили госнаграды на выставке "Золотая осень 2019"

Глава региона Игорь Артамонов считает, что Липецкая область достойно представлена на главной сельскохозяйственной выставке. В целом за восемь месяцев текущего года объем производства сельхозпродукции в области достиг 75,7 млрд рублей, что почти на 8,5% превысило прошлогодний показатель.
"У Липецкой области большой аграрный потенциал. Из года в год наши сельхозпроизводители подтверждают свои высокие достижения и достойно представляют свои товары на престижных ярмарках и выставках", - считает Игорь Артамонов.
21 Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2019" - крупнейший в России смотр достижений сельского хозяйства. В этом году в нем принимают участие свыше 1500 участников из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках деловой программы пройдет более 50 мероприятий для экспертов отрасли, производителей и представителей органов власти, которые в прямом диалоге смогут обсудить наиболее актуальные вопросы и перспективные направления развития отечественного АПК.