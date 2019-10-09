Липецкие аграрии получили госнаграды на выставке "Золотая осень 2019"

Сегодня в Москве состоялось торжественное открытие всероссийской выставки "Золотая осень 2019". На церемонии открытия Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев вручил государственные награды лучшим представителям аграрного бизнеса. Трем липецким аграриям было присвоено почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации". Ими стали Коротких Игорь - механизатор КХ "Речное", Нуждин Владимир - механизатор КФХ "Каменев" (оба из Хлевенского района) и Худов Александр - водитель автомобиля ООО АПК "РусАгроАльянс" (Данковский район).

Глава региона Игорь Артамонов считает, что Липецкая область достойно представлена на главной сельскохозяйственной выставке. В целом за восемь месяцев текущего года объем производства сельхозпродукции в области достиг 75,7 млрд рублей, что почти на 8,5% превысило прошлогодний показатель.

"У Липецкой области большой аграрный потенциал. Из года в год наши сельхозпроизводители подтверждают свои высокие достижения и достойно представляют свои товары на престижных ярмарках и выставках", - считает Игорь Артамонов.

21 Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2019" - крупнейший в России смотр достижений сельского хозяйства. В этом году в нем принимают участие свыше 1500 участников из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках деловой программы пройдет более 50 мероприятий для экспертов отрасли, производителей и представителей органов власти, которые в прямом диалоге смогут обсудить наиболее актуальные вопросы и перспективные направления развития отечественного АПК.