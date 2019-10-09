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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

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Мошенники организовали бизнес на похоронах
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(7986)
Почем стоит похоронить? Этот вопрос из юморески Жванецкого задавали жители Брянской области бизнесменам, оказывающим ритуальные услуги. И получали прейскурант: от 13 до 55 тысяч рублей за место на кладбище. На самом деле ничего смешного здесь нет - люди, потерявшие близкого человека, действительно готовы заплатить деньги за прощание и достойную могилу. И это при том, что такое последнее пристанище государство предоставляет бесплатно. Чем и пользуются мошенники.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Да, могилами торгуют. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области задержали преступную группу лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере ритуальных услуг. Возбуждено шесть уголовных дел. И это один из многих случаев.

Как вообще возможно такое кощунственное мошенничество? Разумеется, только при соучастии, а то и непосредственном руководстве местных чиновников. Вот самые распространенные виды таких афер.

Это - покупка информации о смерти, максимальное увеличение стоимости похорон и уход от ответственности за ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, навязывание ритуальных услуг при моргах и, что самое распространенное, нелегальная продажа участков под захоронения.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Мошенники начали использовать в своих интересах всю мощь судебной системы

Известно, что существуют настоящие "кладбищенские мафии". Тут самое главное - вовремя получить информацию о "свежем", прости Господи, покойнике. Кто первым узнает об умершем человеке? Конечно же, работники "скорой помощи", моргов и полицейские. Вот они и могут сообщить "своим" ритуальным агентствам о печальном событии. Так, в Москве такса за такую новость - до 25 тысяч рублей. Будет и дополнительный бонус за рекомендацию клиенту, что надо обратиться к конкретной фирме - мол, именно эта организация все сделает как надо, официально и недорого.

Действительно, многие ритуальные услуги оказываются за плату и порой стоят недешево. Но мошенники умудряются взять деньги за то, что государство предоставляет бесплатно. Например, перевозка умершего в морг. Или - вскрытие тела патологоанатомом.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область
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