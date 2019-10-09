Мошенники организовали бизнес на похоронах

Почем стоит похоронить? Этот вопрос из юморески Жванецкого задавали жители Брянской области бизнесменам, оказывающим ритуальные услуги. И получали прейскурант: от 13 до 55 тысяч рублей за место на кладбище. На самом деле ничего смешного здесь нет - люди, потерявшие близкого человека, действительно готовы заплатить деньги за прощание и достойную могилу. И это при том, что такое последнее пристанище государство предоставляет бесплатно. Чем и пользуются мошенники.

Да, могилами торгуют. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области задержали преступную группу лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере ритуальных услуг. Возбуждено шесть уголовных дел. И это один из многих случаев.

Как вообще возможно такое кощунственное мошенничество? Разумеется, только при соучастии, а то и непосредственном руководстве местных чиновников. Вот самые распространенные виды таких афер.

Это - покупка информации о смерти, максимальное увеличение стоимости похорон и уход от ответственности за ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, навязывание ритуальных услуг при моргах и, что самое распространенное, нелегальная продажа участков под захоронения.

Известно, что существуют настоящие "кладбищенские мафии". Тут самое главное - вовремя получить информацию о "свежем", прости Господи, покойнике. Кто первым узнает об умершем человеке? Конечно же, работники "скорой помощи", моргов и полицейские. Вот они и могут сообщить "своим" ритуальным агентствам о печальном событии. Так, в Москве такса за такую новость - до 25 тысяч рублей. Будет и дополнительный бонус за рекомендацию клиенту, что надо обратиться к конкретной фирме - мол, именно эта организация все сделает как надо, официально и недорого.

Действительно, многие ритуальные услуги оказываются за плату и порой стоят недешево. Но мошенники умудряются взять деньги за то, что государство предоставляет бесплатно. Например, перевозка умершего в морг. Или - вскрытие тела патологоанатомом.