На ВДНХ отремонтируют еще два павильона

Еще двум павильонам на ВДНХ вернут историческое лицо. Компании, которые займутся ремонтом зданий, выберут через аукционы.

Вернуть к жизни планируют "Ветеринарную поликлинику" и "Овцеводство". Первый павильон, как и главная выставка страны, отмечает 80-летний юбилей. Зданию, хоть в нем последние годы и размещались склады, удалось сохранить свой довоенный облик. "На ВДНХ осталось всего несколько построек 1939 года, - отмечает историк Павел Нефедов. - Поэтому важно сделать экспресс-анализ и определить, какие элементы декора и отделки нужно сохранить". Не исключено, добавил он, что у здания до сих много секретов - строители вполне могут наткнуться на интересные находки. После ремонта здесь откроются коворкинги.

А в павильоне "Овцеводство", возведенном на ВДНХ 65 лет назад, решено разместить ремесленные мастерские. В советское время здесь устраивали выставки животных. Нетрудно догадаться, что показывали в основном овец, привезенных в Москву из разных республик СССР. Сейчас павильон живет совсем другой жизнью - в нем открыт Городской конный центр, в котором обучают верховой езде на лошадях. Здание, по словам Павла Нефедова, неплохо сохранилось. Главными "изюминками" павильона историк называет пилястры из красного кирпича. Каждую венчает барельеф в виде овечьей головы. Этим, подчеркивает Нефедов, постройка и отличается от обычного сарая.

Как сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике, "овечий" павильон "подгонят" под современные стандарты. Например, установят камеры видеонаблюдения и сигнализацию, новые окна и двери. Еще обновят фасады, отремонтируют потолки, полы и стены. Территорию вокруг здания благоустроят.