Освобожден от должности вице-губернатор Подмосковья

В правительстве Московской области произошли кадровые изменения: вице-губернатор Дмитрий Пестов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Пестов ушел с поста с 3 октября, уточняет пресс-служба главы региона. Круг вопросов, который он курировал, будут разделены между другими заместителями губернатора. В ведение вице-губернатора Игоря Трескова перейдет работа Министерства благоустройства региона, а также областного Госадмтехнадзора в части вопросов благоустройства.

Министерство ЖКХ и энергетики, областная Государственная жилищная инспекция, Госадмтехнадзор в части надзора по деятельности ТКО переданы в сферу контроля заместителя председателя правительства области Евгению Хромушину.

Также ряд вопросов добавили в ведение заместителя председателя правительства области - руководителя Главного управления региональной безопасности Романа Каратаева.