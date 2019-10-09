Полиция просит компенсацию за работу на незаконных митингах

Столичная полиция намерена через суд взыскать с блогера Алексея Навального и его сторонников около 18 млн рублей. Согласно двум искам, поданным в Симоновский райсуд Москвы, московский главк МВД просит возместить ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в ходе проведения несогласованных массовых мероприятий.

"По первому иску - к Навальному и другим оппозиционерам - полиция хочет взыскать 8 млн 489 тыс. 156 рублей за акцию 27 июля. Исковые требования по второму иску составляют 9 млн 402 тыс. 33 рубля", - сказали в пресс-службе суда.

Досудебная подготовка по обоим искам назначена на 21 октября.

Во вторник же стало известно о похожем иске столичной прокуратуры. Надзорное ведомство просит взыскать около 5 млн рублей с организаторов незаконных акций в центре Москвы. В иске указывается на необходимость компенсировать затраты Росгвардии. В исковом заявлении указано, что ведомство в дни несогласованных акций выделило дополнительные силы на обеспечение порядка, и, соответственно, понадобилось сверх нормы оплатить труд и расходы на горюче-смазочные материалы.

Недавно суды удовлетворили иски к тем же лицам со стороны Московского метрополитена, "Мосгортранса", ГБУ "Автомобильные дороги" и ресторана в центре Москвы, которому из-за митингующих пришлось закрыться на целый день. Еще иск о компенсации упущенной выгоды подала таксомоторная компания. Суды такие иски удовлетворяют, но в некоторых случаях снижают заявленную сумму компенсаций.