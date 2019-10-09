Посвященное МЦД голосование стартовало в проекте "Активный гражданин"

Проект "Активный гражданин" запустил голосование, посвященное Московским центральным диаметрам (МЦД). Об этом сообщает портал мэра столицы.

Горожанам предложили высказать свое отношение к наземному метро и рассказать, каким видом транспорта пользуются чаще всего. Также потенциальных пассажиров попросили ответить, как часто заглядывают в районы, где пройдут новые линии, и собираются ли пользоваться МЦД.

Как сообщалось ранее, МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" запустят до конца этого года.